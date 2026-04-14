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Resumen

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Imagen creada con IA.
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Por BBC News Mundo

Tras casi un siglo de desarrollo, los tratamientos que refuerzan el sistema inmunológico del cuerpo para combatir el cáncer están alcanzando su madurez y salvando la vida de los pacientes.

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