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Perú buscará posicionarse como líder regional en el ámbito espacial. (Imagen referencial: generada con IA / Gemini)
Perú buscará posicionarse como líder regional en el ámbito espacial. (Imagen referencial: generada con IA / Gemini)
Por Redacción EC

Este viernes fue publicada la norma que declara de interés nacional la necesidad de la creación de un puerto espacial en Perú, y que fue aprobada la semana pasada por el Congreso de la República.

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