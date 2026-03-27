Este viernes fue publicada la norma que declara de interés nacional la necesidad de la creación de un puerto espacial en Perú, y que fue aprobada la semana pasada por el Congreso de la República.

Se trata de la Ley N°32571, que aparece en el diario oficial El Peruano, en la que se establece que el puerto espacial tiene “la finalidad de posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”.

Vale recordar que la norma proviene del Proyecto de Ley 12623/2025-PE, que fue aprobado con 76 votos a favor, 8 votos en contra y 11 abstenciones, durante la sesión del 12 de marzo.

También se indica que el Ministerio de Defensa es el sector encargado de coordinar “las diferentes acciones para la implementación de la presente ley, en el marco de su competencia”.

Esta nueva iniciativa aparece en medio de la llamada carrera espacial, una nueva etapa en la que incursionan varias potencias mundiales para explorar el espacio, entre ellas Estados Unidos, China, India, Rusia, entre otras. Una de las actuales misiones tripuladas es Artemis II, que orbitará la Luna.

Además, también es conocida la incursión de la empresa privada en las actividades espaciales, como SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, algunas también dedicadas al turismo espacial.

Hasta hace unos meses se conocía que el puerto espacial podría estar en la Base Aérea ‘El Pato’, en la ciudad de Talara (Piura). Resta conocer cómo se desarrollará esta iniciativa, qué empresas participarán en el diseño, el presupuesto, entre otros detalles más.