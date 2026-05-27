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Por BBC News Mundo

Si echamos un vistazo a Europa Occidental en este momento, va a resultar difícil encontrar muchos sitios que se libren del calor.

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