Los jóvenes también necesitan un espacio para crear. Para eso, la Cumbre de Jóvenes Líderes Innovadores 2026 será un lugar de encuentro que impulse la innovación de los estudiantes de diferentes partes del país.

Las actividades se desarrollarán en dos fechas; primero en Trujillo, el 18 y 19 de julio, y luego en Lima, el 15 y 16 de agosto. Reunirá a estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria.

Durante el programa, los participantes desarrollarán soluciones con impacto social y fortalecerán habilidades emprendedoras clave para su futuro profesional.

Se informó que los equipos trabajarán en cinco retos: educación a través de videojuegos, medio ambiente con estrategias digitales, salud mental apoyada en tecnología, convivencia escolar e innovación aplicada a la industria minera.

Estudiantes participarán en jornada de innovación. (Foto: Difusión)

“En el Perú hay miles de jóvenes con el potencial de transformar su entorno, pero necesitan espacios donde sus ideas puedan tomar forma. Con esta cumbre buscamos darles herramientas, acompañamiento y confianza”, señaló Antonio Lazo de la Vega, Director Académico Nacional de Tecsup.

El evento es organizado por TECSUP en alianza con América Solidaria. Para participar primero se deben inscribir. La postulación es gratuita y no requiere contar con una idea previamente desarrollada. Los equipos interesados pueden pre inscribirse escribiendo a innovacion@tecsup.edu.pe o cumbredejovenes@americasolidaria.org.

Los postulantes podrán mantenerse atentos a las redes sociales de ambas organizaciones. Se informó también que, como parte de la experiencia, el equipo ganador viajará junto a la delegación de innovadores de TECSUP a uno de los países donde América Solidaria tiene presencia, como Chile, Colombia o Uruguay, con el objetivo de conocer otros ecosistemas de innovación y ampliar su visión global.