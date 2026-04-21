Resumen

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Jóvenes de 3°, 4° y 5° de secundaria plantearán soluciones para el país.(Foto: Difusión)
Jóvenes de 3°, 4° y 5° de secundaria plantearán soluciones para el país.(Foto: Difusión)
/ ANDRE CAYTANO
Por Redacción EC

Los jóvenes también necesitan un espacio para crear. Para eso, la Cumbre de Jóvenes Líderes Innovadores 2026 será un lugar de encuentro que impulse la innovación de los estudiantes de diferentes partes del país.

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