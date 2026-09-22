Escolares crean soluciones contra el bullying, para la salud mental y el cuidado ambiental. (Fotos: Difusión)
Escolares crean soluciones contra el bullying, para la salud mental y el cuidado ambiental. (Fotos: Difusión)
Por Redacción EC

Escolares de diferentes partes del país participaron en la V Cumbre de Jóvenes Líderes Innovadores, con la finalidad de plantear soluciones tecnológicas a problemas que los afectan diariamente, como el bullying, el cuidado del medioambiente, el bienestar emocional y el buen uso de los videojuegos.

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