Escolares de diferentes partes del país participaron en la V Cumbre de Jóvenes Líderes Innovadores, con la finalidad de plantear soluciones tecnológicas a problemas que los afectan diariamente, como el bullying, el cuidado del medioambiente, el bienestar emocional y el buen uso de los videojuegos.

El reunió en Lima a más de 200 participantes, entre 92 estudiantes, 43 tutores acompañantes, 8 mentores, 15 integrantes del equipo organizador, 22 voluntarios y 15 jurados.

Uno de los proyectos ganadores fue “Defensoría del estudiante”, una propuesta tecnológica y social que busca prevenir y combatir el bullying mediante una plataforma gratuita que permite reportar casos de violencia escolar, acceder a información sobre derechos y recibir orientación inicial de manera segura y confidencial. La iniciativa busca contribuir a la construcción de espacios educativos más seguros e inclusivos.

Además, se reconocieron otros proyectos en cada uno de los cinco retos planteados por la cumbre: Numi Kitties, en soluciones educativas a través de videojuegos; Qualder, en estrategias digitales para el cuidado del medio ambiente; Me Valoro+, en tecnología para el bienestar emocional; Defensoría del Estudiante, en convivencia escolar; y Yaku Mine, en innovación para la industria minera.

La cumbre, organizada por Tecsup, buscó que los estudiantes pudieran convertir sus ideas en propuestas concretas y fortalecer habilidades como la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de identificar y plantear soluciones frente a problemáticas de su entorno.

Como parte del reconocimiento, el equipo ganador tendrá la oportunidad de viajar junto a la delegación de innovadores de TECSUP a uno de los países donde América Solidaria tiene presencia, como Chile, Colombia o Uruguay, para conocer otros ecosistemas de innovación y ampliar su visión sobre las posibilidades de generar soluciones con impacto social.