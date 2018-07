Por qué si escribes "idiot" en Google aparecen fotos de Donald Trump

Google, el buscador más usado en todo el mundo, "cree" que Donald Trump es idiota. Al menos, eso parece mostrar cuando buscas en imágenes esta palabra en inglés (idiot) y lo primero que aparece es una galería de fotos del presidente de Estados Unidos.



Pero el motor de búsqueda no saca conclusiones por sí solo sin ayuda de sus algoritmos, que fueron burlados por un grupo de activistas con la idea de ridiculizar a Trump y a sus seguidores.



Y todo gracias a una técnica que permite influenciar y manipular resultados alterando las entrañas del gigante tecnológico.



La técnica en cuestión se llama "Googlebombing" porque permite, de cierta manera, arrojar "bombas" en Google para cambiar lo que aparece en el ranking, haciendo explotar el modo en el que trabaja el algoritmo.

________________________________________________

--- ¿En qué consiste el"Googlebombing"? ---

- También se conoce como "linkbomb" (enlace bomba) o "Googlebomb" (bomba de Goolge), si es en este buscador en concreto.

- Permite colocar ciertos sitios web en los primeros resultados de búsqueda.

- Se logra incluyendo enlaces en el mayor número posible de páginas.

- A veces se usa para gastar bromas, pero también puede tener un objetivo más siniestro.



Los "enlaces bomba" pueden darse también fuera de Google. (Foto: Getty)

________________________________________________

--- "American Idiot" ---

Cuando el mandatario estadounidense hizo su primera visita oficial a Londres, la capital británica, el pasado 12 de julio, muchos de sus críticos decidieron aprovechar la ocasión para protestar.



Y mientras un gigantesco bebé anaranjado sobrevolaba el Parlamento y miles de personas se manifestaban frente a la Embajada estadounidense, otros decidían burlarse de Trump a través de internet.



La idea era sencilla: alterar el buscador para que mostrara su cara al escribir "idiot" (idiota), de manera que pareciera que lo define como tal.



Estos son los primeros resultados de "idiot" que muestra Google el 20 de julio. (Foto: Getty)

Todo comenzó con una votación masiva en la plataforma Reddit para que se hiciera viral un post de una foto de Trump con la palabra "idiot".



Quienes llevaron a cabo la protesta también hicieron que la canción del grupo estadounidense Green Day "American Idiot" llegara a ser número uno en descargas el día que Trump visitó Londres. El hit fue compuesto hace 14 años en contra del expresidente de EE.UU. George Bush (2001-1009).



Las páginas web que informaron del regreso del éxito de Green Day a las listas de éxitos junto a una imagen de Trump fueron clave para modificar los resultados de búsqueda.



Un solo enlace no consigue hacer mucho, pero cientos de ellos pueden hacer la diferencia, ya que cada página obtiene un lugar superior al ser enlazada por otras ya conocidas.



Pero esta no es la primera vez que se usa esta técnica para confundir a los algoritmos del buscador.

--- "Impredecibles" ---

Hubo varias "Googlebombs" en los últimos años. Tanto es así que los ingenieros de Google llegaron a incorporar un algoritmo para intentar remediar el problema.

Google dice que el impacto de los "Goolglebombs" es pequeño. (Foto: Getty)

"(El 'Googlebombing') no ha sido una prioridad para nosotros. Pero con el paso del tiempo hemos visto que la gente asume que son opiniones de Google, y que se han codificado resultados manualmente. Así que hemos creado un algoritmo para minimizar el impacto", escribió en enero de 2007 el ingeniero de Google Matt Cutts.



La compañía también explicó en su blog oficial que "el alcance del Googlebombing es bastante pequeño" y que hay "menos de 100 'Googlebombs' conocidas".



Una de ellas fue cuando, en 2004, la palabra "jew" (judío, en inglés), comenzó a arrojar como resultado una caricatura con una nariz aguileña. En lugar de borrar la imagen, la empresa lanzó artículos junto a ella para explicar cómo los sitios web antisemitas hicieron alterar los resultados.



"Los resultados de Google se basan en algoritmos informáticos que tienen en cuenta miles de factores para calcular la relevancia de una página para una consulta determinada. A veces, las sutilezas del lenguaje causan anomalías que no pueden predecirse", explicó la compañía.



Otro caso famoso ocurrió en 2009, cuando las búsquedas de Michelle Obama devolvieron fotos retocadas de la ex primera dama que le hacían parecer un simio.



Lo mismo ocurrió con Bill Clinton, cuando su imagen apareció junto a la palabra rapist (violador) en 2016.



Incluso el propio equipo de la administración Trump usó esta estrategia: fue para asociar el término fake news (noticias falsas) con el logo del sitio de noticias estadounidense CNN.



Google señaló en su blog que no aprueba la práctica de los 'Googlebomgs' o cualquier otra acción que trate de afectar la integridad de sus resultados de búsqueda, y que la objetividad está en el centro de su misión.