Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La espirulina es una microalga rica en proteínas, vitaminas y minerales, considerada por muchos como un “superalimento”.
La espirulina es una microalga rica en proteínas, vitaminas y minerales, considerada por muchos como un “superalimento”.
/ Unsplash
Por Christian Mestanza Arquiñigo

En el futuro, cuando los astronautas empiecen a construir colonias en la Luna o Marte, se alimentarán de espirulina. Considerado por muchos un “superalimento”, estas microalgas han sido propuestas por la NASA como indispensables para futuras misiones en el espacio. Y Perú tiene un clima perfecto para cultivarlas; de hecho, ya se hace, aunque aún a pequeña escala. ¿Pero qué tiene de especial este producto que lo hace tan llamativo incluso para la agencia espacial estadounidense?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.