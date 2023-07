Esta expedición está encabezada por una pareja británica. El matrimonio Ramsey ya tiene bastante experiencia usando vehículos eléctricos en diferentes partes del mundo, pero esta es la primera vez que se hace una ruta tan larga (27 mil kilómetros), entre 14 países, donde también se cuenta a Perú.

Esta aventura se realiza a bordo del nuevo modelo Nissan Ariya e-4ORCE, un vehículo completamente eléctrico que promete una autonomía de 304 millas (unos 500 km), una aceleración de 0-60MPH en 4,8 segundos y un tiempo de recarga en 40 min, al 80%.

En exclusiva, respondieron a las preguntas de El Comercio y nos contaron sobre la preparación del vehículo, cómo van enfrentando las dificultades en la ruta, lo que esperan conocer en nuestro país y por qué son importantes los autos eléctricos.

—¿Cuánto han recorrido hasta ahora? ¿Qué ha sido lo más difícil?

Chris: Hasta ahora, en la expedición hemos cubierto una distancia de 7.000 millas y creo que para mí la parte más difícil ha sido el Ártico, pero no por el frío. Fue más un desafío mental y las presiones a las que nos sometimos debido al derretimiento de un camino de hielo, y todos los retrasos que habíamos tenido. Básicamente, para mí fue la presión mental y todo el estrés.

Julie: Además de eso, faltaba infraestructura de carga pública en la parte norte de Canadá. Pensamos que estaría bien; sin embargo, hubo grandes brechas donde faltaba infraestructura y otras áreas donde la infraestructura de carga pública no funcionaba. Pero los lugareños salieron a ayudarnos y logramos continuar nuestro camino. Creo que el mayor desafío de esta expedición es lo desconocido. Hay tanto que puedes controlar y hay un elemento que no.

La ruta por el Ártico no solo puso a prueba el vehículo. El estrés también se sintió en el equipo de Pole to Pole. (Foto: poletopoleev.com)

C: Sí, es parte de la aventura, y no saber qué va a pasar. Es cuando encontramos a esas personas increíbles que nos brindan su ayuda. Hay problemas y tenemos que superarlos, pero eso es parte de la aventura.

—¿Por qué usar un auto eléctrico? ¿Cuál es la finalidad de esta exploración?

C: En realidad he estado conduciendo vehículos eléctricos durante más de una década y estoy completando una serie de viajes de resistencia en vehículos eléctricos. Y, de hecho, tuvimos nuestro primer automóvil eléctrico, el Nissan Leaf de 24 kWh, desde 2014, y todavía tenemos ese auto. Todavía está fuerte.

J: Y lo otro es que somos una familia de vehículos eléctricos. Hay muchos beneficios para los EV. A Chris simplemente le gusta empujar los límites al extremo y mostrar lo que los autos son capaces de hacer, lo que la tecnología puede hacer. Es una especie de aprendizaje para nosotros, la industria y para el público, ya sabes, y supongo que ahí es donde entra la aventura. Esa es toda la esencia del proyecto: llevarlo al límite y partir de ahí.

Hemos escuchado que Perú es increíble, gente y paisajes muy agradables, buena comida Julie Ramsey. Miembro de Pole to Pole

—¿Cuándo nació la idea?

C: Esta idea surgió después de que Julie y yo completáramos el Mongol Rally, el viaje de Londres a Mongolia en 10.000 millas, en 56 días. Vi que esta es nuestra pasión en la vida, pero también amamos viajar, la aventura, conocer gente y experimentar nuevas culturas, y también compartir nuestro conocimiento sobre electrificación. Así que me senté y estaba pensando en lo que podría hacer a continuación. Tenemos un gran mapa del mundo en nuestra pared y estaba mirando las Américas. Empecé a preguntarme: ¿quizás podamos ir a la Antártida? Investigué un poco y me di cuenta de que nadie lo había intentado nunca. Contacté a los expertos en camiones árticos en torno a la exploración polar. Es algo que habían estado analizando desde el punto de vista de la combustión y les gustó la idea de involucrarse en la electrificación. Nos dimos cuenta de que esto es posible y nació el proyecto.

—Es una larga expedición. ¿Ha facilitado el hecho de que sean esposos y ya se conozcan?

J: Creo que tenemos una pasión compartida por lo que hacemos y nos encanta los EV. Nos encanta viajar, nos encanta la aventura, check. Nos encanta conocer gente, check. Así que hay muchos intereses comunes en nuestra relación... Yo creo que sí. Pero, al mismo tiempo, todos discutimos, todos tenemos nuestras diferencias y eso es normal en cualquier relación. Creo que haber hecho juntos el Rally Mongol ha ayudado para experimentar y estar un poco preparados para lo que estamos pasando en este momento.

Chris y Julie Ramsey son esposos británicos y siguen una serie de aventuras a bordo de vehículos eléctricos. (Foto: poletopoleev.com)

C: Tenemos una relación muy estrecha. Básicamente podemos decir las cosas que deben decirse cuando deben decirse. Supongo que, como dice Julie, eso viene de que somos una pareja unida. Hemos construido ese tipo de relación. Así que nos ayuda como pareja, pero supongo que no funcionará para todos.

—Están usando un auto completamente eléctrico. Sin embargo, se trata de una misión bastante particular. ¿Ha recibido alguna preparación especial el auto?

C: Estamos conduciendo el Nissan Ariya, la edición e-4ORCE de 87 kWh. Para cualquier vehículo, una expedición como esta y, particularmente en las regiones polares, sería imposible si no recibiera algún tipo de preparación. Por lo tanto, el vehículo ha sufrido algunas modificaciones por parte de los expertos en Arctic Trucks. Y así, el Nissan Ariya no ha tenido modificaciones en el sistema de suspensión, el tren motriz y la batería. Se ha hecho un trabajo increíble de reingeniería, corte, resoldadura o remodelación de los arcos de las ruedas interiores para acomodar los neumáticos BF de 39 pulgadas.

Esta idea surgió después de que Julie y yo completáramos el Rally de Mongolia. Chris Ramsey. Miembro del esquipo Pole to Pole

Fuera de eso, también tiene protección debajo de la placa, agregada para proteger la batería, el cargador, los motores porque en el Ártico estamos viajando a través campos de hielo y necesitábamos darle protección adicional. Y mientras estábamos en el Ártico, tuvimos vehículos de apoyo de Arctic trucks. Estos muchachos fueron cruciales para el éxito de la etapa del Ártico, nos mantuvieron a salvo allí arriba en caso tuviéramos algún tipo de problema.

El vehículo eléctrico fue modificado para soportar los terrenos más difíciles. Se adaptó para neumáticos más altos y contó con una turbina eólica. (Foto: Difusión)

—Uno de los problemas de los autos eléctricos es su recarga, ya sea por el tiempo o porque en varios países aún no se cuenta con infraestructura. ¿Cómo hacen para recargar el vehículo? ¿Cuentan con otras fuentes de energía?

J: Para la región polar, obviamente no hay infraestructura pública, así que llevamos un prototipo de turbina eólica en un remolque para aprovechar parte de la energía limpia, verde y renovable que existe con el uso del viento para impulsar la turbina eólica y cargar el automóvil. Desafortunadamente, hubo algunos problemas con el tráiler, lo que significaba demorar la expedición. Predominantemente, dentro de América continental y Canadá utilizamos infraestructura pública que ya existe. Ahora, hay muchas ocasiones en las que la infraestructura pública no funciona, lo que es muy frustrante. Después de todo, las cosas no van a ir sobre ruedas. Estamos preparados para esas eventualidades.





—Cuéntenme sobre la ruta que seguirán. ¿Qué países de Sudamérica incluirán en el trayecto?

C: La expedición está viajando a través de 17.000 millas: 27.000 kilómetros a través de 14 países diferentes, y ya hemos estado en el Ártico, Canadá y atravesando los EE. UU. Después de un tiempo en México, luego planeamos viajar a través de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y seguir por Sudamérica, donde iremos a Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Desde Chile saldremos de Punta Arenas hacia la Antártida, el Polo Sur, pero una vez que hayamos llegado al Polo Sur, nuestra expedición no ha terminado porque llegaremos a Union Glacier, la base desde donde parten todas las expediciones en el Polo Sur.

—¿Qué han escuchado de nuestro país o qué esperan conocer de Perú?

J: Creo que nuestro conocimiento del Perú es por lo que es famoso: el Camino Inca. En realidad, no conocemos a nadie de Perú, pero lo que hemos escuchado de los viajeros es que es un país increíble, gente muy agradable y paisajes muy atractivos, buena comida ; pero, seremos honestos, realmente no hemos investigado mucho. Creo que nos gusta mantener una mente abierta y simplemente tomamos cada día tal como viene y no nos gusta planificar demasiado por adelantado. Y sí, no tengo ninguna duda que será absolutamente asombroso e impresionante. Estoy súper emocionada de estar de visita. Nunca hemos visitado América del Sur, así que, cuando pasemos, estaremos con los ojos abiertos, las mentes abiertas y empapándonos de todo lo que veamos. Estamos ansiosos por visitar su país.

El cambio climático se debe a los humanos, debido al impacto que están teniendo en el planeta. Chris Ramsey. Miembro de Pole to Pole

C: Como dijo Julie, no tendemos a investigar demasiado los países porque cuando lo haces, a veces tus percepciones de ese país pueden verse empañadas por las percepciones de los medios o de otras personas y, desde nuestra perspectiva, se trata de sumergirnos en ese país, conocer a la gente y tener una experiencia lo más natural y local posible.

—En esta época de muchos desafíos climáticos, ¿qué piensan sobre la forma en que viajamos y qué esperas para el futuro con los autos eléctricos?

C: Sabemos que el clima enfrenta desafíos extremos y que las temperaturas globales están aumentando. De hecho, vimos ese impacto en nuestra expedición mientras intentábamos salir del Ártico. Los vehículos eléctricos juegan un papel importante en eso y el desarrollo de estos ha avanzado asombrosamente en 10 años, y en los próximos años vamos a ver grandes mejoras en la batería y las velocidades de carga que le darán al público más confianza; pero luego tenemos que mirar el panorama general: la aviación y la marina, estas dos industrias tienen un papel muy importante para permitir viajes más sostenibles. Les estamos mostrando que hay una manera de hacerlo.

J: Además, hay muchas personas que son de hábitos. Están acostumbradas a cierta manera y no les gusta cambiar. En el futuro es posible que nos veamos obligados a cambiar, según las reglas del gobierno. Sin embargo, siendo una familia EV durante una buena cantidad de años, ahora sabemos que es posible [usar autos eléctricos] incluso dentro de nuestra ciudad local y para distancias más largas. Si es posible para nosotros, es posible para muchas otras personas.