Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Toma nota, viajero. Aeroméxico es la aerolínea más puntual del mundo. (Foto: freepik.es)
Toma nota, viajero. Aeroméxico es la aerolínea más puntual del mundo. (Foto: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

Para los viajeros, no hay nada más importante que llegar a su destino de manera segura y puntual, dos factores en los que Aeroméxico se ha destacado, manteniendo su liderazgo como la aerolínea más puntual del mundo. A principios de 2026, la consultora británica Cirium publicó una nueva edición de su On Time Performance Review, el estándar global que mide la puntualidad de las aerolíneas a nivel mundial. Los resultados de esta edición reflejaron que, de los 188,859 vuelos operados por Aeroméxico durante 2025, el 90.02% aterrizó a tiempo y el 91.88% despegó según lo programado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Esta es la aerolínea más puntual del mundo, según análisis británico
Actualidad

Esta es la aerolínea más puntual del mundo, según análisis británico

Los corales, una de las mayores maravillas naturales, enfrentan su mayor crisis hasta la fecha
Actualidad

Los corales, una de las mayores maravillas naturales, enfrentan su mayor crisis hasta la fecha

TikTok te está rastreando incluso si no usas la aplicación. Te explicamos cómo evitarlo
Redes Sociales

TikTok te está rastreando incluso si no usas la aplicación. Te explicamos cómo evitarlo

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”
Entrevista

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”