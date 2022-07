Sin duda, desde la pandemia COVID-19, la bicicleta se ha convertido en un importante medio de transporte en las ciudades. Se han presentado diversos modelos eléctricos, pero la de Brompton no está pensada precisamente para ciclistas.

Se trata del modelo P Line Electric, una bicicleta eléctrica plegable y muy liviana, fácil de llevar a cualquier lugar. Es por ello que, según la empresa, este modelo no se ajusta a la idea que suelen tener los ciclistas sobre este vehículo.

Este modelo es la fusión de otros: el P Line y el T Line. Entre algunas características se puede destacar que cuenta con un motor muy refinado que está colocado en la rueda delantera, con una potencia de 250w. Además, la batería también se encuentra en la parte delantera, dentro de una bolsa instalada en el manillar.

Entre otras características se puede mencionar el sistema de control con un botón de encendido y apagado, y un selector para elegir una de las tres configuraciones que brinda el sistema de asistencia. También se pueden encender las luces integradas de la bicicleta que se alimentan también de la batería y cuenta con conexión para celular.





¿Por qué no está pensada para ciclistas? Para Will Butler-Adams, director ejecutivo de Brompton, los ciclistas son una minoría y el producto está pensado para personas que no entran en esa idea de realizar gran esfuerzo físico, informa el medio Híbridos y Eléctricos. “Para mucha gente, existe el miedo a la forma física. Cada imagen que ves en la televisión de un ciclista es alguien súper delgado y la gente piensa que no es para ellos”, asegura Adams.

Es por ello que la bicicleta eléctrica P Line Electric está pensada para que cualquiera la pueda usar y no se intimide al manejarla.