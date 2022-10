Un entusiasta del mundo audiovisual se ha valido del uso de la inteligencia artificial para crear una página web capaz de generar pósters de películas. Para lograrlo, esta tecnología solo necesita un título y una breve sinopsis.

This Movie Does Not Exist es el nombre con el cual ha sido bautizada esta IA. Se trata de una página web en la que los cibernautas pueden crear sus propios pósters sin la necesidad de recurrir a un programa de diseño gráfico.

El creador detrás de esta tecnología sería el usuario Seb Lhomme, según su cuenta de Twitter.

La página web brinda dos opciones: crear una nueva película ya generada por la IA o crear una propia. En esta última, el usuario deberá ingresar un título y una sinopsis ficticia.

This Movie Does Not Exist es una tecnología que permite la creatividad de las personas; sin embargo, es necesario recalcar que las descripciones no deben ser de contenido explícito. “Esto solo funciona con contenido SFW. Si no funcionó, significa que su contenido puede haber sido marcado como NSFW”, se menciona en la página.

Si bien los resultados son sorprendentes, aún presenta ciertos errores como el texto ilegible y las imágenes imperfectas.

A pesar de estos pequeños errores, la inteligencia artificial sigue demostrando ser una tecnología que se abre camino a través de los distintos rubros.

Puedes ver y leer la sinopsis de algunos de los pósters creados por This Movie Does Not Exist a continuación.

