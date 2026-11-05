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Resumen

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Los nuevos paneles que se han instalado permitirán dar energía hasta el 2030. (Foto: nasa.gov)
Los nuevos paneles que se han instalado permitirán dar energía hasta el 2030. (Foto: nasa.gov)
Por Agencia EFE

Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk iniciaron este jueves una caminata fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para instalar el octavo y último de sus nuevos paneles solares, con el que culminará la ampliación de su sistema eléctrico.

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