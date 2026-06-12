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Resumen

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Estados Unidos anunció hace unos días a los cuatro astronautas que integran la misión Artemis III, poco más de un mes después de realizarse con éxito la misión Artemis II que orbitó la Luna, después de unos 50 años de las misiones Apolo. Este nuevo reto será de ensayo para preparar el regreso del ser humano al suelo lunar, previsto para el 2028. Pero Estados Unidos no es el único interesado en llegar al satélite natural de la Tierra. China es el rival directo en esta nueva carrera espacial.

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