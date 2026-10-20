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Resumen

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DeepSeek se hizo conocido el año pasado por igualar modelos de inteligencia artificial avanzados, pero a un bajo costo. (Foto: europapress)
DeepSeek se hizo conocido el año pasado por igualar modelos de inteligencia artificial avanzados, pero a un bajo costo. (Foto: europapress)
Por Agencia EFE

China expresó este martes su rechazo a la “politización de las cuestiones tecnológicas y económico-comerciales” después de que el Gobierno estadounidense ordenara retirar de la mayoría de los sistemas gubernamentales toda la tecnología de inteligencia artificial (IA) de la empresa china DeepSeek.

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