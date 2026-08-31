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El cohete despegando con el telescopio a bordo.
El cohete despegando con el telescopio a bordo.
Por BBC News Mundo

Un potente telescopio de última generación de la NASA despegó este domingo hacia el espacio desde su plataforma de lanzamiento en Florida, con la misión de explorar la energía oscura, los agujeros negros y otros misterios del universo.

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