Estamos a un par de semanas del Día de San Valentín, fecha utilizada por cientos de millones de amantes para declarar su amor y aprovechada por decenas de miles de negocios para retarlos a demostrarlo con muestras de afecto, específicamente financieras.

Una de las muestras más románticas – y financieramente devastadoras – son los viajes, donde la promesa de visitar nuevos lugares puede dar nuevas perspectivas y reavivar pasiones. Pero, ¿dónde ir en tal empresa? El portal de viajes Travel And Tour World (TTW) ha querido ayudar en la selección al lanzar una lista en la que se resaltan las 50 mejores locaciones para llevar a tu pareja, desde metrópolis románticas o paradisiacas playas y con todo lo posible de por medio.

Para la lista, TTW ha tomado en cuenta varios factores, que van desde la demanda global de viajes dentro y fuera de la temporada de San Valentín, evaluaciones del atractivo romántico de los lugares y revisiones de la infraestructura turística de las locaciones recomendadas, lo que se ha traducido en una lista primariamente poblada por locaciones en Europa y los Estados Unidos, aunque con algunas destacadas recomendaciones en Sudamérica, el Caribe y Asia.

Es así que la ciudad italiana de Verona, escenario del famoso drama “Romeo y Julieta”, se corona como el mejor destino turístico para los enamorados, seguido por la ‘ciudad del pecado’ Las Vegas en Estados Unidos y la localidad Las Coloradas en México, conocida por sus famosos lagos rosados.

La metrópolis de Río de Janeiro, hogar del famoso Carnaval, mantiene el mayor puesto en destinos sudamericanos, posicionándose en el cuarto puesto y por encima de París (Francia), Banff (Canadá), Barcelona (España), Las Islas Harbour (Bahamas), Miami Beach (EE.UU.) y con Londres (Reino Unido) cerrando el ‘Top 10’.

Aquí la lista completa de destinos: