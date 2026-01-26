La ciudad italiana de Verona fue elegida como el lugar más romántico para visitar este Día de San Valentín. (Foto: Marco Bertorello / AFP)
La ciudad italiana de Verona fue elegida como el lugar más romántico para visitar este Día de San Valentín. (Foto: Marco Bertorello / AFP)
/ MARCO BERTORELLO
Redacción EC
Redacción EC

Estamos a un par de semanas del , fecha utilizada por cientos de millones de amantes para declarar su amor y aprovechada por decenas de miles de negocios para retarlos a demostrarlo con muestras de afecto, específicamente financieras.

MIRA: ¿Qué es la Web 4.0 y por qué es un reto tecnológico en la era de la inteligencia artificial?

Una de las muestras más románticas – y financieramente devastadoras – son los viajes, donde la promesa de visitar nuevos lugares puede dar nuevas perspectivas y reavivar pasiones. Pero, ¿dónde ir en tal empresa? El portal de viajes Travel And Tour World (TTW) ha querido ayudar en la selección al lanzar una lista en la que se resaltan , desde metrópolis románticas o paradisiacas playas y con todo lo posible de por medio.

Para la lista, TTW ha tomado en cuenta varios factores, que van desde la demanda global de viajes dentro y fuera de la temporada de San Valentín, evaluaciones del atractivo romántico de los lugares y revisiones de la infraestructura turística de las locaciones recomendadas, lo que se ha traducido en una lista primariamente poblada por locaciones en Europa y los Estados Unidos, aunque con algunas destacadas recomendaciones en Sudamérica, el Caribe y Asia.

Es así que la ciudad italiana de Verona, escenario del famoso drama “Romeo y Julieta”, se corona como el mejor destino turístico para los enamorados, seguido por la ‘ciudad del pecado’ Las Vegas en Estados Unidos y la localidad Las Coloradas en México, conocida por sus famosos lagos rosados.

La metrópolis de Río de Janeiro, hogar del famoso Carnaval, mantiene el mayor puesto en destinos sudamericanos, posicionándose en el cuarto puesto y por encima de París (Francia), Banff (Canadá), Barcelona (España), Las Islas Harbour (Bahamas), Miami Beach (EE.UU.) y con Londres (Reino Unido) cerrando el ‘Top 10’.

Aquí la lista completa de destinos:

  1. Verona – Italia
  2. Las Vegas – Estados Unidos
  3. Las Coloradas – México
  4. Río de Janeiro – Brasil
  5. París – Francia
  6. Banff – Canadá
  7. Barcelona – España
  8. Harbour Island – Bahamas
  9. Miami Beach – Estados Unidos
  10. Londres – Reino Unido
  11. Tulum – México
  12. Kioto – Japón
  13. Maui – Estados Unidos
  14. Aruba – Aruba
  15. Roma – Italia
  16. Ciudad de Quebec – Canadá
  17. San Diego – Estados Unidos
  18. Baros Maldives – Maldivas
  19. Santa Lucía – Santa Lucía
  20. Fráncfort – Alemania
  21. Florencia – Italia
  22. Cartagena – Colombia
  23. Hallstatt – Austria
  24. Dubái – Emiratos Árabes Unidos
  25. Barbados – Barbados
  26. Sedona – Estados Unidos
  27. Aspen – Estados Unidos
  28. Sevilla – España
  29. Charleston – Estados Unidos
  30. Ciudad del Cabo – Sudáfrica
  31. Dubrovnik – Croacia
  32. Viena – Austria
  33. Valle de Napa – Estados Unidos
  34. Cayo Hueso (Key West) – Estados Unidos
  35. Curazao – Curazao
  36. Zúrich – Suiza
  37. Estocolmo – Suecia
  38. Copenhague – Dinamarca
  39. Reikiavik – Islandia
  40. Bali – Indonesia
  41. Jaipur – India
  42. Zanzíbar – Tanzania
  43. Abu Dabi – Emiratos Árabes Unidos
  44. Jiufen – Taiwán
  45. Oslo – Noruega
  46. Helsinki – Finlandia
  47. Salzburgo – Austria
  48. Mendoza – Argentina
  49. Oahu – Estados Unidos
  50. Ushuaia – Argentina

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC