La empresa Royal Caribbean tiene la ambiciosa meta de crear el mayo crucero del mundo, y que a la vez sea el que provoque la menor cantidad de gases contaminantes, nada menos que con un modelo que es cinco veces más grande que el Titanic.

Una de las razones para crear esta embarcación llamada Icon of the Seas, y que estaría lista para e enero del 2024, es debido a que su sector sigue dependiendo de combustibles convencionales. Aunque no es un barco eléctrico, sí reduciría las emisiones.

Según informe de la página Híbridos y Eléctricos, el buque está propulsado con gas natural licuado (GNL), y es hasta un 24% más eficiente que modelos similares en el segmento de cruceros.





Luego de 900 días de trabajo, este megacrucero podría completar su construcción al comenzar el próximo año. Contará con una eslora de 365 metros y una manga de 48 metros, así como un calado de 9,1 metros.

En cuanto a su estructura, el buque incluirá, entre otras instalaciones, 18 cubiertas para pasajeros, siete piscinas y 40 restaurantes. Admeás, el barco contará con áreas diferenciadas en ‘barrios’, las cuales ofrecerán diversos tipos de temáticas.





En total, se espera que reciba a 5.610 pasajeros. Mientras tanto, los trabajos continúan en el astillero Meyer Turku, en Finlandia.