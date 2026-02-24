Este martes comienza el tercer bloqueo de teléfonos, como parte de las medidas de seguridad y acciones contra la delincuencia. Son 100.000 celulares que no figuran en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

El bloqueo es dirigido por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Los equipos están vinculados a personas con historial negativo y el bloqueo se realiza a fin de reforzar la seguridad ciudadana.

Según el organismo, a la fecha ya se han bloqueado 200.000 equipos móviles con estas características. El primer bloqueo de 100.000 celulares se realizó el 26 de enero; mientras que el segundo, el pasado 17 de febrero.

El sistema Renteseg, administrado por el OSIPTEL, enviará a las empresas operadoras la orden de bloqueo de estos equipos, que están relacionados con usuarios que reinciden en el uso de celulares con IMEI adulterados o clonados. Las operadoras tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que el bloqueo se ejecutará en ese mismo periodo.

Si los abonados no están de acuerdo con el bloqueo y el equipo fue comprado en el Perú, deberán exigir a la empresa que les vendió el dispositivo que lo registre en la lista blanca del Renteseg.

En caso el celular haya sido adquirido en el extranjero para uso personal, los abonados deberán acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para ingresarlo en esta lista de equipos válidos.

Como parte del procedimiento, el personal de la empresa verificará la coincidencia entre el IMEI físico del equipo (inscrito en la bandeja del chip o detrás de la batería) y el IMEI lógico, que se consigue al digitar *#06# desde el celular. Después de las validaciones, los usuarios firmarán una declaración jurada.

De manera excepcional, si consideran que adquirieron su equipo de manera lícita, pueden presentar su caso en las oficinas de atención del OSIPTEL a nivel nacional. Para ello, deben llevar el dispositivo y el comprobante de compra respectivo a fin de que el regulador realice las verificaciones necesarias.