Se sumarían 300 mil celulares bloqueados como medida de seguridad. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Este martes comienza el tercer bloqueo de teléfonos, como parte de las medidas de seguridad y acciones contra la delincuencia. Son 100.000 celulares que no figuran en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

