Este motor cambiaría la forma de viajar en aviones: silencioso y ahorra combustible

La aviación comercial hace algunos años está atravesando por cambios para reducir la contaminación, mejorar la eficiencia, reducir el ruido y el consumo de combustible. Un nuevo motor podría lograr esto, modificando nuestra forma de viajar.

Las empresas Airbus y CFM International están avanzando una nueva arquitectura de motor, dentro del programa RISE (Innovación Revolucionaria para Motores Sostenibles). Pero primero debe pasar por ensayos que se realizarían en el aeropuerto de Singapur.

Entre los beneficios del nuevo motor, conocido como OpenFan, están las reducciones de alrededor de un 20% en consumo de combustible y emisiones de CO2 frente a los motores actuales.

Indica un informe de El Español Omícrono que el diseño de motor abierto plantea que las palas queden al aire, como en una hélice, pero siguen movidas por una turbina a reacción.

Es así como se conserva la velocidad de crucero y el confort que ofrecen los reactores modernos. El cambio pasa por mover mucha más masa de aire a menor velocidad para conseguir más empuje con menos combustible.

No se trata de un modelo original, ya que en los 80s se trabajaron algunos modelos similares pero el ruido o la complejidad de la fabricación a gran escala hicieron que no avanzaran.

Otro elemento clave es la hibridación eléctrica, que permite ayudar al motor térmico en fases exigentes como el despegue o para recuperar energía en vuelo. Todo esto funciona con el uso intensivo de la supercomputación. L

Según el informe, por el momento no hay fecha definitiva para la puesta en marcha de los primeros prototipos, pero ya se está trabajando en el uso de aviones comerciales.