La inteligencia artificial (IA), el uso del ‘smartphone’ como plataforma preferida para las descargas y el consumo de videojuegos como principal entretenimiento digital, han definido las descargas de los usuarios a nivel global durante el pasado año 2025.

Así se desprende del informe anual de Softonic ‘Global Download & Trends Report 2025’, elaborado en colaboración con la firma de auditorías y consultoría Forvis Mazars, en base a las más de 1.500 millones de visitas anuales que ha registrado la plataforma de distribución de ‘software’, con una media de 127,7 millones de sesiones mensuales.

Concretamente, una de las principales conclusiones que recoge el informe es que se está dando un cambio en la relación de los usuarios con el ‘software’. Las descargas están dejando de ser una acción puntual en el día a día de los usuarios, para convertirse “en una parte de una relación continua con las herramientas digitales”.

A ello hay que sumarle que los usuarios operan en un ecosistema “cada vez más complejo” en el que proliferan una amplia diversidad de soluciones marcadas por el “auge del ‘software’ con IA”. Por tanto, los datos recogidos también dejan ver cómo la confianza, la fiabilidad y la seguridad se convierten en “factores clave” en la toma de decisiones de los usuarios a la hora de descargar ‘software’.

En cuanto a las aplicaciones más descargadas, Softonic ha puesto sobre la mesa cómo la IA se ha convertido en una funcionalidad integrada en múltiples tipos de ‘software’, más allá de considerarse como una categoría de ‘software’ independiente.

En este sentido, a nivel global la aplicación del asistente de IA de OpenAI ChatGPT ha despuntado por experimentar un crecimiento a nivel exponencial durante los últimos años, pasando a registrar de alrededor de 87.000 descargas en el año 2023 a cerca de dos millones durante el pasado año 2025.

Siguiendo esta línea, también se ha de tener en cuenta el auge de descargas de otros asistentes como es el caso de la ‘app’ de IA multimodal Google Gemini, que suma un total de 582.832 descargas.

Software en un ordenador. / SOFTONIC

Además de estas ‘apps’, durante el pasado año experimentaron crecimiento especialmente aplicaciones con otro tipo de funcionalidades pero impulsadas por IA. Es el caso de Remini, utilizada para mejorar y restaurar imágenes, con 583.299 descargas.

Pero, sobre todo, destaca CapCut, la aplicación más descargada de Softonic en 2025 a nivel global, con cerca de 39 millones de descargas. Como ha explicado la compañía, este crecimiento está ligado a la integración de funciones avanzadas de edición de vídeo con IA, que facilitan las tareas de los usuarios.

Juego digital uno de los principales motores del entretenimiento

La segunda aplicación más descargada ha sido el juego GTA: San Andreas que ha alcanzado más de 10,6 millones de instalaciones a nivel global, seguido de Roblox, que ha sido el segundo juego más descargado con 6.589.000 descargas.

Que la segunda aplicación más descargada haya sido un juego pone de relieve cómo los juegos digitales se han consolidado como uno de los principales motores de entretenimiento de 2025, registrando un crecimiento sostenido tanto en volumen de descargas como en niveles de participación de los usuarios.

Así, Softonic ha subrayado que los videojuegos son el principal motor de descargas concentrando más del 33 por ciento del total, seguido de las aplicaciones multimedia y de las herramientas de utilidad, como las categorías que más descargas reciben.

El móvil como plataforma preferida para descargar

El estudio muestra, por otra parte, que el ecosistema digital “es más móvil que nunca”, dado que el 62 por ciento de las visitas a Softonic proceden de ‘smartphones’. Esto es, una cifra que prácticamente duplica las visitas registradas desde los ordenadores (34,93 por ciento) y muy superior a las tabletas (2,15 por ciento).

No obstante, también se ha reflejado un cambio en la forma en que los usuarios descargan ‘software’. Ahora, instalar una nueva herramienta “ya no es una decisión impulsiva” sino que se da más importancia a la seguridad, el rendimiento del dispositivo o la fiabilidad del proveedor.

En este marco, las herramientas de protección “siguen desempeñando un papel fundamental” en la plataforma, con aplicaciones como Avast Free Antivirus entre las más descargadas.

Además, los usuarios priorizan la expermientación y flexibilidad, por lo que los modelos ‘freemium’ y las versiones de prueba que permiten probar ‘software’ antes de comprometerse son los preferidos, ya que facilitan menos riesgo y evaluar el servicio.

Por otra parte, Softonic ha detallado igualmente que las plataformas de distribución de ‘software’ también están evolucionando. Esto se debe a que, más allá de actuar como repositorios, funcionan como fuentes de descubrimiento y adopción de ‘software’, al ayudar a los usuarios a orientarse en “un mercado cada vez más saturado”.

Esto es gracias a que ofrecen información clara, valoraciones fiables y un acceso más sencillo a las herramientas, como ha especificado la compañía.

La productividad destaca entre las descargas en España

En el caso concreto de España, los resultados del informe detallan que 2025 se ha consolidado como un año récord, con 24 millones de sesiones en Softonic registradas durante este periodo, reflejando “una demanda recurrente y consolidada de ‘software’”.

Así la aplicación más descargada ha sido Microsoft Word con 157.234 descargas (la tercera más descargada a nivel global), poniendo de relieve como las herramientas de productividad siguen ocupando un lugar central en el ‘software’. Igualmente, Full Browser, VLC media player y Microsoft Excel, completan las cuatro aplicaciones más descargadas durante el pasado año.

La adopción de aplicaciones con IA también está en auge, con NotebookLM de Google orientada al análisis y resumen de documentos como la segunda ‘app’ más descargada en la categoría de IA (2.029 descargas), por debajo de ChatGPT (15.747). DeepSeek también destaca con 1.850.

Al mismo tiempo, conviven aplicaciones emergentes y clásicos consolidados: herramientas como Recuva, Pure Video Player o Audacity ganan protagonismo, mientras soluciones como Avast Free Antivirus o WhatsApp continúan ocupando posiciones clave entre los usuarios españoles.

Respecto a otras regiones, frente a un 16,51 por ciento de uso de Softonic en Europa, Asia se ha consolidado como el principal motor de tráfico al registrar el 51,25 por ciento de las visitas en esta plataforma durante 2025, impulsadas por grandes mercados digitales como el de la India.

Igualmente, América ocupa la segunda posición con el 22,25 por ciento de las visitas, reflejando la madurez de mercados como Brasil y Estados Unidos.