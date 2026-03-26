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Resumen

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El smartphone es el dispositivo más usado para descargar aplicaciones o software. (Foto referencial: freepik.es)
El smartphone es el dispositivo más usado para descargar aplicaciones o software. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

La inteligencia artificial (IA), el uso del ‘smartphone’ como plataforma preferida para las descargas y el consumo de videojuegos como principal entretenimiento digital, han definido las descargas de los usuarios a nivel global durante el pasado año 2025.

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