El paso del tiempo nos pasa factura y mientras para unos esto se anuncia con articulaciones dolorosas y problemas de movilidad, para otros el paso de los años se hace más presente cuando la memoria nos empieza a fallar. Pero el inexorable paso del tiempo puede ser paliado, y así como hacer ejercicio puede mitigar los estragos del tiempo, ciertos hábitos saludables pueden mantener tu cerebro más joven y sano, encontró un estudio de la Universidad de Florida.

¿Cuáles son? Mantener una actitud positiva, un peso saludable, buenos hábitos de sueño, encontrar maneras positivas de manejar el estrés, cultivar fuertes relaciones sociales y alejarse del tabaco parecen ser la receta para un cerebro sano.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron por dos años a 128 voluntarios que caían en la categoría de mediana edad o adultos mayores, que como criterio adicional la mayoría sufría de dolor musculoesquelético crónico relacionado con la osteoartritis de rodilla o con riesgo de padecerla.

Estos voluntarios fueron sometidos a resonancias magnéticas que fueron procesadas mediante un modelo de aprendizaje que debía estimar la “edad cerebral” de cada participante y compararla con su edad cronológica (los años desde su nacimiento). La discrepancia entre ambas es conocida como la diferencia de edad cerebral, da una medición de la salud del cerebro del paciente.

Lo que encontraron es que las personas que realizaban el mayor número de los comportamientos antes mencionados tenían cerebros más jóvenes, como ocho años, que los que indicaba su edad biológica, un estado consistente a lo largo de los dos años que duró la investigación.

Esto importa porque según los investigadores, cerebros con edad más avanzadas son más susceptibles al deterioro cognitivo, demencia y la enfermedad de Alzheimer y muestra cómo los beneficios de una vida saludable se extienden más allá de los beneficios físicos de manera significativa.