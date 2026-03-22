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AME5586. EL ALTO (BOLIVIA), 20/03/2026.- Estudiantes trabajan en un laboratorio de la Universidad Franz Tamayo este martes, en El Alto (Bolivia). Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) desarrolló un anticonceptivo masculino reversible a partir de semillas de papaya, en una propuesta que busca contribuir a que la responsabilidad de la planificación familiar no recaiga únicamente sobre las mujeres. EFE/ Luis Gandarillas
AME5586. EL ALTO (BOLIVIA), 20/03/2026.- Estudiantes trabajan en un laboratorio de la Universidad Franz Tamayo este martes, en El Alto (Bolivia). Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) desarrolló un anticonceptivo masculino reversible a partir de semillas de papaya, en una propuesta que busca contribuir a que la responsabilidad de la planificación familiar no recaiga únicamente sobre las mujeres. EFE/ Luis Gandarillas
/ Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) de El Alto en Bolivia desarrolló un anticonceptivo masculino reversible a partir de semillas de papaya, en una propuesta que busca contribuir a que la responsabilidad de la planificación familiar no recaiga únicamente sobre las mujeres.

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