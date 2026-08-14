Hidrosmart permite al agricultor administrar mejor el recurso hídrico frente a fenómenos climáticos. (Foto: Difusión)
Hidrosmart permite al agricultor administrar mejor el recurso hídrico frente a fenómenos climáticos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Frente a la inminente aparición del Fenómeno de El Niño, uno de los mayores temores es la afectación al sector agrícola, y el recurso hídrico es una de la claves. Por eso, un grupo de estudiantes peruanos desarrolla un sistema de riego inteligente llamado Hidrosmart, que busca optimizar este recurso frente a eventos climáticos extremos.

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