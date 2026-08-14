Frente a la inminente aparición del Fenómeno de El Niño, uno de los mayores temores es la afectación al sector agrícola, y el recurso hídrico es una de la claves. Por eso, un grupo de estudiantes peruanos desarrolla un sistema de riego inteligente llamado Hidrosmart, que busca optimizar este recurso frente a eventos climáticos extremos.

Para que esté en funcionamiento requiere integrar diversos sensores de humedad, electroválvulas y una plataforma digital que permite monitorear en tiempo real las condiciones del suelo.

Con esta división se puede determinar cuándo y cuánto regar. Lo que hace el sistema es dividir el terreno en sectores independientes y activa el riego únicamente en las áreas que realmente lo necesitan,

“Uno de los principales problemas en la agricultura es que aún se utilizan métodos de riego que desperdician grandes cantidades de agua”, indica Carlos Ormeño, estudiante de la carrera de gestión y mantenimiento de maquinaria pesada de TECSUP.

Sistema de riego permitirá ahorra agua. (Foto: Difusión)

Para optimizar el riego, se plantean que el agricultor tenga información en tiempo real.

Otro punto es la reserva de agua. Muchas plantaciones dependen de canales de regadío que terminan dañados por eventos naturales como el Fenómeno de El Niño. Al optimizar el uso del agua también puede incorporar un reservorio que almacena agua.

Asimismo, el sistema se propone operar desde una plataforma web que muestra la humedad de cada sector del cultivo, el estado de los dispositivos, registros históricos y gráficos de comportamiento del suelo.

Es un proyecto desarrollado por los estudiantes Bruno Huaman Espeza, Kenio Quispe Mucha, Carlos Ormeño Sánchez y Luis Ramos Remuzgo, con la asesoría de Gilberto Morales Caldas, coordinador del Departamento de Mecánica y Aviación de TECSUP. Actualmente se encuentra a prueba, según nota de prensa, en un fundo de manzanas para agroexportación en Cañete. El reto es producir más alimentos utilizando menos agua.