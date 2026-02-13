Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Patrick Charnley despertó de un coma con una lesión cerebral que cambió su perspectiva de la vida.
Patrick Charnley despertó de un coma con una lesión cerebral que cambió su perspectiva de la vida.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

Morir, por lo regular, no suele conducir a una nueva vida para una persona; sin embargo, eso es exactamente lo que le sucedió a Patrick Charnley.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Sabes para qué sirven los agujeros que tienen los enchufes clásicos?
Actualidad

¿Sabes para qué sirven los agujeros que tienen los enchufes clásicos?

Cuidado con el amor: campaña de espionaje usa aplicación de citas falsa como señuelo
Actualidad

Cuidado con el amor: campaña de espionaje usa aplicación de citas falsa como señuelo

Estuve muerto durante 40 minutos: esto es lo que me enseñó sobre la vida
Actualidad

Estuve muerto durante 40 minutos: esto es lo que me enseñó sobre la vida

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”
Entrevista

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”