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Sofia Liguori renunció a su puesto en Google, "avergonzada" de trabajar allí por el impulso de la compañía al uso de su IA en los ejércitos.
Sofia Liguori renunció a su puesto en Google, "avergonzada" de trabajar allí por el impulso de la compañía al uso de su IA en los ejércitos.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

Algunos empleados de Google han reaccionado negativamente al uso de su tecnología de inteligencia artificial con fines militares.

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