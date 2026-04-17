Resumen

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La microgravedad sería parte de los causantes en las alteraciones físicas de los astronautas. (Foto: AFP)
La microgravedad sería parte de los causantes en las alteraciones físicas de los astronautas. (Foto: AFP)
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La portavoz de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y reumatóloga en el barcelonés Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, la doctora Laia Gifre, ha destacado que misiones espaciales como Artemis II producen pérdidas de masa ósea en los astronautas de “entre un 1 y un 1,5 por ciento por mes”.

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