La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) realizarán Expo Agraria 2026 del 25 al 28 de junio, un encuentro que reunirá a productores, investigadores, emprendedores y autoridades con el objetivo de impulsar el desarrollo del agro peruano. El ingreso será gratuito y las actividades se desarrollarán de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. en el campus de la universidad.

Durante los cuatro días de feria, los visitantes podrán recorrer más de 15 cadenas productivas que abarcan frutas, verduras, lácteos, carnes, granos andinos, café, cacao, miel, tubérculos, superalimentos, plantas ornamentales y productos naturales. Además, el evento ofrecerá una agenda de conferencias enfocadas en innovación, investigación y sostenibilidad.

El rector de la UNALM, José Alberto Barrón López, destacó que Expo Agraria se ha consolidado como un espacio que conecta el campo con la ciudad, al visibilizar el trabajo de productores, investigadores y emprendedores que contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la competitividad del sector.

El programa académico incluirá ponencias sobre inocuidad alimentaria, economía circular, innovación agroalimentaria, ciencia de datos, sanidad animal, agronegocios y conservación de la biodiversidad. Entre las exposiciones destacan las dedicadas a los riesgos de los contaminantes ambientales para la agricultura y a las estrategias de innovación tecnológica para una producción sostenible.

La jornada de clausura contará con conferencias sobre desarrollo de productos agroalimentarios, impacto económico del cultivo de cacao en San Martín, intolerancia a la lactosa, enfermedades virales en la ganadería altoandina y diversidad de ajíes nativos, a cargo de especialistas nacionales.

Expo Agraria 2026 se realizará en el campus de la UNALM, con acceso para el público por la Puerta 4, desde la avenida Javier Prado hacia el Óvalo La Fontana. La organización informó que los asistentes dispondrán de estacionamiento vehicular durante los días de la feria.