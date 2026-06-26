Expo Agraria 2026 se desarrollará en el campus de la UNALM.
Expo Agraria 2026 se desarrollará en el campus de la UNALM.
Por Redacción EC

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) realizarán Expo Agraria 2026 del 25 al 28 de junio, un encuentro que reunirá a productores, investigadores, emprendedores y autoridades con el objetivo de impulsar el desarrollo del agro peruano. El ingreso será gratuito y las actividades se desarrollarán de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. en el campus de la universidad.

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