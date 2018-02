"Facebook no cumple la ley de protección de datos de los usuarios"

El Tribunal de primera instancia de Bruselas, Bélgica, dictaminó que Facebook no respeta la legislación belga de protección de datos y exigió a la empresa que deje de recopilar información sobre la navegación de los usuarios y destruya toda la recogida "ilegalmente" hasta ahora.

El tribunal compartió "completamente" la argumentación de la Comisión para la Protección de la Privacidad (PCPV), que denunció a la empresa estadounidense por registrar datos sin informar "adecuadamente a los usuarios" sobre sus prácticas de recopilación de datos.

"Facebook no informa suficientemente de la recogida de información sobre nosotros, el tipo de información que recopila, qué hace con ella ni cuánto tiempo la almacena", dijo el tribunal.



Además, según el dictamen, la empresa fundada por Mark Zuckerberg no recibía ningún tipo de autorización válida por parte de los usuarios para recopilar y procesar dicha información.



La decisión implica que Facebook tendrá que ajustar su actividad a la legislación belga de protección de datos y publicar el veredicto completo.



En caso de que la compañía californiana no cumpliera con lo exigido, se enfrentaría a una multa diaria de 250.000 euros (311.995 dólares) con un monto máximo de 100 millones de euros (124 millones de dólares).



Fuente: EFE



Síguenos en Twitter: