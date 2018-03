Elon Musk se sube al carro digital #DeleteFacebook.



El máximo ejecutivo de Tesla Inc. y Space Exploration Technologies Corp. tuiteó el viernes que no sabía que había una página de Facebook para su compañía de cohetes. Después de que un usuario de Twitter le pidiera que lo eliminara, él respondió "lo haré".

Musk escribió de nuevo a otro usuario que compartió una foto de la página oficial de Tesla en Facebook y le preguntó si también debería eliminarse: "Definitivamente. Se ve sosa de todos modos". Las páginas de Facebook de Tesla y SpaceX desaparecieron poco después.

Musk es la figura tecnológica de mayor perfil para unirse a personas que están eliminando Facebook de sus vidas después de que se revelara que una empresa que trabajó para la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump había conservado datos de 50 millones de usuarios de Facebook incluso después de decirle a la compañía que había destruido la información. Los legisladores están pidiendo al máximo ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, que testifique ante el Congreso.

No es la primera vez que Musk se enfrenta con el gigante de los medios sociales. El año pasado, Zuckerberg criticó la visión pesimista de Musk de que la inteligencia artificial es una amenaza para la humanidad. "Simplemente no lo entiendo", dijo Zuckerberg en agosto pasado. "Es realmente negativo y de alguna manera realmente creo que es bastante irresponsable".



Musk respondió, escribiendo en Twitter: "He hablado con Mark sobre esto. Su comprensión del tema es limitada".



En 2016, un cohete SpaceX que transportaba un satélite de Facebook explotó después del lanzamiento. "Estoy profundamente decepcionado al saber que la falla de lanzamiento de SpaceX destruyó nuestro satélite, lo que habría proporcionado conectividad a tantos empresarios y a todo el resto", escribió Zuckerberg en Facebook.



Hoy, Musk también se burló de Sonos por no estar tan comprometido como lo estaba con la causa anti-Facebook después de que el fabricante de altavoces conectados dijera que sacaría anuncios de la plataforma, pero solo por una semana.



"Guau, una semana entera. Arriesgado ..." tuiteó Musk.



Fuente: Bloomberg

Síguenos en Twitter: