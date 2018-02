¿Facebook te 'estafa' con su autenticación de dos factores?

Usuarios que activaron la autenticación de dos factores en Facebook recibieron mensajes de spam. Ante esta situación, el jefe de Seguridad de la red social, Alex Stamos, pidió disculpas diciendo "fue un error", según informó el sitio "TechCrunch".

Facebook anunció que está trabajando en una solución para que la situación no se mantenga. Los usuarios ya no recibirán mensajes de texto no relacionados con la seguridad si nunca se suscribió a esas notificaciones.

Según el periodista Romain Dillet, que Facebook diga que todo se debió a un "error" es "demasiado fácil". Considera que la característica se implementó mal, ya que resultaría claro que la red social ha tratado a todos los números de teléfono de la misma manera. Sin importar que el dato se brindó por seguridad o para recibir notificaciones.

"No era nuestra intención enviar notificaciones de SMS no relacionadas con la seguridad a estos números de teléfono, y lamento las molestias que estos mensajes pudieran haber causado", escribió Stamos.

"Estamos trabajando para garantizar que las personas que se registren para la autenticación de dos factores no reciban notificaciones no relacionadas con la seguridad de nosotros a menos que elijan específicamente recibirlas, y lo mismo ocurrirá con quienes se inscribieron en el pasado", agregó.

La autenticación



La autenticación de dos factores es una medida de protección adicional a tu cuenta de Facebook. Así, cuando ingresas a la red social, además de ofrecer la contraseña se tendrá que ingresar un código que proporciona la plataforma a través de un SMS.

El "error" de Facebook lo único que hace es robarle prestigio y credibilidad a este método de seguridad.