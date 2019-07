Falla en Messenger Kids dejó a menores hablar con adultos sin permiso

Cuando se trata de niños en internet no hay espacio para los errores. Sin embargo, la aplicación para menores de 13 años de Facebook, Messenger Kids, falló en una de sus principales promesas: no permitir que niños hablen con adultos sin permiso.



Según reportes especializados en EE. UU., padres de familia en algunos países han recibido notificaciones sobre una falla en el sistema de la aplicación de mensajería para menores, que permitió a los usuarios infantiles participar en chats grupales con adultos, sin el permiso de sus padres.

En 2017, cuando Facebook lanzó su aplicación infantil, la promesa era justo lo contrario: permitir a los niños chatear de forma segura solo con personas aprobadas por sus tutores.



La aplicación está actualmente disponible en Estados Unidos, Canadá, México, Tailandia y Perú.



Según informó el portal The Verge, padres recibieron un mensaje reportando el error técnico e informando que Facebook está eliminando dichos chats. Según confirmó Facebook a TNW, la red social envió alertas a miles de usuarios.



Facebook no ha generado un comunicado oficial al respecto. No se conoce detalles sobre la falla, sobre el tiempo que pudo permanecer ni sobre el total de niños afectados.

La aplicación no ha sido del todo bien recibida. El año pasado, varios grupos de privacidad presentaron una queja ante la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) asegurando que la aplicación ponía en riesgo la privacidad de los niños y no cumplía con la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños. En ese país, los grupos sociales ejercen una importante presión sobre el cumplimiento de normas y protecciones de menores de edad.



El problema llega en un momento en el que Facebook está siendo investigado por la Comisión Federal de Comercio frente al tratamiento de datos con el escándalo de Cambridge Analytica y en Europa aumenta la presión para cobrar impuestos a los gigantes tecnológicos, con el impuesto que se conoce popularmente como tasa GAFA.

Fuente: El Tiempo / GDA.