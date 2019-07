OPINIÓN | El fallo de Facebook y WhatsApp y una peligrosa dependencia

Que algún servicio en línea falle o se caiga, ya no es novedad. Incluso, en marzo pasado Facebook se cayó por unas 24 horas. Sin embargo, lo sucedido el miércoles fue una situación inédita: tres de las aplicaciones más populares fallaron al mismo tiempo y afectaron a miles de millones de usuarios en el mundo.



Esto ha servido para que, quienes aún no lo sabían [y créanme, hay muchos que no lo sabían], WhatsApp e Instagram fueron compradas hace unos años por Facebook y ahora todas son la misma empresa.

Pero hay dos cosas muy importantes que, a mi parecer, han quedado más en evidencia. Primero, quedó más que confirmado nuestra dependencia a las redes sociales. Segundo, lamentablemente hemos aceptado tener una sola alternativa para cada una de las cosas que hacemos en línea. Se cae o falla Facebook, entonces ¿qué usamos ahora? No funciona Instagram, OK ¿cómo nos entretenemos un rato? No pasa nada con WhatsApp, ahora ¿cómo me comunico con la gente? ¿Tenemos en mente algún plan B? ¿Nos quedamos en el aire si estos tres servicios (u otros) se caen?

Es importante recordar que, por ejemplo, ante los fallos o caídas de las redes sociales para informarnos contamos con los medios tradicionales, muchos de ellos intentando mantener un alto nivel informativo. Pero también, ese aparatito que llevamos en el bolsillo a todos lados [literalmente a todos lados] que puede hacer llamadas telefónicas, así como enviar mensajes de texto y correos electrónicos.

Pero eso no es todo: en la web existen muchísimas alternativas igual de eficientes [o mejores] a las aplicaciones a las que estamos acostumbrados. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si los servicios de Google desaparecen?