Meta ha lanzado su tienda de ropa virtual con marcas exclusivas. La Meta Avatar Store, la cual fue anunciada por el mismo Mark Zuckerberg, permitirá que los conjunto se luzcan en Facebook, Instagram y Messenger, con el objetivo de que los usuarios puedan expresarse como deseen en el Metaverso.

De acuerdo con Reuters, un vocero de Meta señaló que las prendas costarán entre US$ 2,99 y US$ 8,99. Estos precios son considerablemente bajos a comparación de los que tienen los productos en la vida real. El ejemplo que dio la agencia de noticias para ver la diferencia es ver el precio de la ‘Prada Matinee ostrich leather bag’, la cual cuesta US$ 10.700.

Meta ha ingresado al mundo de las microtransacciones, el cual ha calado fuertemente en los videojuegos. A través de la venta de lo que se llama ‘skins’ u objetos para los personajes, las empresas generan más dinero que vendiendo el mismo juego. Por este motivo, muchas apuestan por que el título sea gratuito, mientras que las personalizaciones sean de pago. Es decir, si quieres añadirle tu esencia al personaje, puedes usar lo que te otorgan sin costo, o pagar por lo que más te guste en la tienda. Así no “obligan” al usuario a comprar nada si no lo desean.

La empresa ya ha comentado sobre su objetivo de volver realidad el metaverso para que las personas trabajen en él a través de sus avatares. Por este motivo, continúan mejorando el realismo de los diseños, pues así más usuarios se animarán a utilizarlos. Esta nueva tienda de ropa digital es un paso más en dicho camino.

¿Qué es lo que se sabe de la Meta Avatar Store?