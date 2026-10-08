icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Margaret Hamilton es recordada también por impulsar la industria tecnológica. (Foto: nasa.gov)
Margaret Hamilton es recordada también por impulsar la industria tecnológica. (Foto: nasa.gov)
Por Agencia EFE

Margaret Hamilton, pionera de la informática que lideró el desarrollo de software para el programa espacial Apolo de la NASA ha fallecido a los 90 años, informó el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés).