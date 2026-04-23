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La FBI afirmó que está colaborando con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa para investigar la muerte de los científicos. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
La FBI afirmó que está colaborando con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa para investigar la muerte de los científicos. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

La desaparición y muerte de 11 científicos relacionados a las industrias nucleares y aeroespaciales ha propiciado una investigación del FBI y de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

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