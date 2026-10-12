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Resumen

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El desborde del río Serran a dejada aislada la carretera que lleva a la provincia de Huancabamba sierra de Piura. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)
El desborde del río Serran a dejada aislada la carretera que lleva a la provincia de Huancabamba sierra de Piura. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)
Por Diego Barrio de Mendoza

Por años el Perú ha sido golpeado por el Fenómeno El Niño Costero. Sin embargo, la situación actual es más compleja que otros pasajes de la historia, debido al calentamiento global y la coexistencia con El Niño Global. Por esta razón, se debe tomar medidas y, sobre todo, tener conciencia de lo que le puede esperar al Perú.

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