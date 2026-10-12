Por años el Perú ha sido golpeado por el Fenómeno El Niño Costero. Sin embargo, la situación actual es más compleja que otros pasajes de la historia, debido al calentamiento global y la coexistencia con El Niño Global. Por esta razón, se debe tomar medidas y, sobre todo, tener conciencia de lo que le puede esperar al Perú.

El Fenómeno El Niño ya está presente, aunque aún no se perciben sus consecuencias típicas de lluvias e inundaciones debido a la estación. Sin embargo, ya se observan impactos significativos en el sector pesquero, con cambios en el comportamiento de las especies y pérdidas de fauna marina.

“Si El Niño en las condiciones actuales, que ya está calificado como El Niño Costero Extraordinario, se siguiese presentando conforme entramos al verano, ahí sí vamos a ver las consecuencias más severas, manifestándose en forma de lluvias, deslizamientos, corte de carreteras, infraestructura dañada, vectores de enfermedades, etc.”, explicó al Diario El Comercio Manuel Pulgar-Vidal, ex ministro del Ambiente (2011-2016) y líder global de Clima y Energía de WWF.

También se prevén afectaciones económicas como la pérdida de cultivos agrícolas, sequías en algunas zonas y disminución de la generación hidráulica.

Piura, 13 de marzo 2023 El desborde del río Serran a dejada aislada la carretera que lleva a la provincia de Huancabamba sierra de Piura. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

“Lo que tenemos que hacer ahora es manejar esos riesgos y por lo tanto hacer todas las acciones más rápidas no solo para prevenir esos daños sino también para gestionar la emergencia. Necesitamos capacidad de respuesta rápida y de rehabilitación”, añadió Pulgar-Vidal.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que la magnitud de este será fuera de lo común hasta mayo del 2027, con mayor impacto en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la sierra norte. A su vez, el cambio climático volverá este Niño Costero más fuerte.

“Solo alcanzaremos la resiliencia si entendemos que El Niño nos seguirá acompañando y que el cambio climático lo hace más frecuente e intenso. Los planes locales, regionales y nacionales, y la asignación de recursos, tienen que reflejarlo de manera continua. Y cuando haya que reconstruir, hay que hacerlo mejor, pensando en estos impactos para que los daños no se repitan”, aseguró el ex ministro.

Naturaleza

Durante una presentación exclusiva para la prensa de la WWF y su Informe Planeta Vivo 2026, que revela un descenso promedio de 73 % en el tamaño de las poblaciones de vertebrados silvestres, la organización independiente de conservación aprovechó el espacio para referirse a la problemática del Fenómeno de El Niño.

WWF propone a la naturaleza como infraestructura frente a El Niño: restaurar manglares, humedales y cuencas.

“Actuar por la naturaleza es cuidar el hogar del que todos dependemos. Seguir como si nada estuviera pasando sería negar la realidad: tenemos un Superniño frente a nosotros y estamos viendo cambios en nuestro entorno climático que no habíamos visto antes. No podemos esperar a que el barco se hunda para actuar”, dijo Aimée Leslie, directora de Conservación de WWF Perú.