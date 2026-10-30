Debido al Fenómeno de El Niño y las emergencias que suele provocar, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) publicó la primera delimitación de los distritos del país donde se aplicarán medidas extraordinarias y temporales para facilitar la continuidad y el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones.

Se trata de una medida excepcional que implica a distritos que pertenecen a Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Pasco, Piura y Tumbes.

La medida se estableció mediante la https://www.osiptel.gob.pe/n-082-2026-pe-osiptel/, donde puedes revisar la lista de distritos, y se plantea algunas acciones por un plazo de 15 días calendario.

Según el organismo, la delimitación se realizó a partir de información sobre afectaciones a los servicios de telecomunicaciones detectadas a través del Centro de Monitoreo del Osiptel, considerando la continuidad y disponibilidad de estos.

Por otro lado, estos datos fueron contrastados con reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Las medidas contemplan evitar la suspensión o baja de líneas prepago por falta de recargas o uso y, en caso esto no sea técnicamente posible, las empresas operadoras podrán otorgar mensajes de texto o SMS gratuitos a usuarios afectados como alternativa.

En el caso de las líneas pospago, las empresas operadoras podrán realizar la migración temporal a prepago, en lugar de suspenderlo o darlo de baja por falta de pago, sin costos adicionales por el cambio. Además, a solicitud del abonado o titular del servicio, las empresas operadoras pueden ofrecer el fraccionamiento de las deudas, bajo condiciones especiales.

Estas disposiciones buscan contribuir a que la población de las zonas comprendidas pueda mantener sus comunicaciones durante las emergencias, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.