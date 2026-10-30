La delimitación de estas zonas se estableció tras evaluar afectaciones a los servicios de telecomunicaciones detectadas. (Foto: Difusión)
La delimitación de estas zonas se estableció tras evaluar afectaciones a los servicios de telecomunicaciones detectadas. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Debido al Fenómeno de El Niño y las emergencias que suele provocar, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) publicó la primera delimitación de los distritos del país donde se aplicarán medidas extraordinarias y temporales para facilitar la continuidad y el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones.

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