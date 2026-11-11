El fenómeno El Niño se ha convertido en la palabra del momento, causando aniegos, inundaciones, sequías e incendios en distintos lugares del Perú y regiones circundantes, y elevando la temperaturas a niveles insospechados para el verano de 2027. Pero a pesar de su fama y su tremendo impacto sobre nuestras vidas, este evento climático es a veces poco comprendido por el ciudadano a pie.

Para ahondar más en el asunto, El Comercio conversó con Ricardo Bohl, divulgador científico y docente de la carrera de Geografía y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, quién nos explicó conceptos fundamentales de este fenómeno a miras a los próximos meses.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y por qué se llama así?

Según explicó Bohl, el fenómeno El Niño toma su nombre —aunque no debe confundirse con— de la corriente El Niño, una masa de agua cálida que forma parte de la contracorriente ecuatorial que viene de la región de Australia e Indonesia, atraviesa el océano Pacífico y finalmente llega a costas peruanas.

“Como suele llegar en diciembre, los pescadores del norte peruano la relacionaron con la Navidad y le dieron ese nombre”, explica el experto.

El fenómeno de El Niño, en cambio, hace referencia a un calentamiento inusual del océano. Esto no ocurre siempre, sino que ocurre con cierta frecuencia en periodos de entre 4 y 7 años, con una fuerza variable.

Ricardo Bohl resaltó que la intensidad del fenómeno El Niño no se calcula solo por la intensidad del calor, sino también por su alcance.

“Puede afectar únicamente al norte del Perú, llegar al centro del país o alcanzar el sur peruano e incluso el norte de Chile”, explica. “Ahí podemos hablar de episodios pequeños, medianos y extraordinarios. Estos últimos son particularmente intensos y tienen una extensión territorial mucho mayor.”

Cabe notar que denominaciones como “Super Niño” o “Niño Godzilla”, utilizado para describir el evento climático de este año, no entran —para nuestra gran sorpresa— dentro de las denominaciones científicas, sino que es un término mediático para describir un episodio mucho más intenso que los anteriores.

Activistas marchan junto a un Godzilla de cinco metros de largo que simboliza el fenómeno extremo de El Niño durante una manifestación contra la crisis climática en Yakarta, Indonesia, el 30 de octubre de 2026. (Foto de Agoes Rudianto / Anadolu vía AFP) / AGOES RUDIANTO

¿Cómo se manifiesta El Niño y cuáles son sus principales consecuencias?

Para un evento climático con un nombre tan simple, el fenómeno El Niño se manifiesta de múltiples maneras según la región que afecte, aunque usualmente coinciden en causar problemas sistémicos que desencadenan consecuencias graves. Aquí algunas de las principales.

Cambios en el mar: lo primero que hace es cambiar las condiciones del mar, convirtiéndose en un ecosistema distinto, lo que afecta actividades cruciales para el país como la pesca al desplazar las especies que usualmente habitan en la zona, afectando la economía local.

“(El fenómeno El Niño) disminuye la cantidad de plancton, porque el aumento de la temperatura perjudica su supervivencia, y cambia la fauna marina”, explica Bohl. “Por ejemplo, la anchoveta se desplaza hacia el sur o busca aguas más profundas, mientras aparecen peces propios de aguas cálidas.”

Precipitaciones e inundaciones: el calentamiento del agua también incrementa la evaporación y favorece lluvias más frecuentes e intensas, aumentando el riesgo de huaicos.

“En el desierto, esto puede ser especialmente destructivo porque el agua encuentra pocos elementos que frenen su avance. Mientras que en las zonas altas de la vertiente occidental de los Andes se producen lluvias que pueden activar quebradas y generar huaicos”, indica el experto.

Las autoridades cerraron temporalmente el acceso turístico a las Cataratas del Iguazú debido al aumento del nivel del río del mismo nombre, mientras que se han registrado aumentos en el caudal de los ríos Paraná y Uruguay como resultado de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. (Foto de CHRISTIAN RIZZI / AFP) / CHRISTIAN RIZZI

Como desafortunadamente hemos visto en repetidas ocasiones, este aumento en las precipitaciones puede tener como consecuencia la pérdida de vidas humanas así como la de infraestructura esencial como viviendas, colegios, centros médicos, carreteras y hectáreas de cultivo.

Sequías: en episodios extraordinarios, el fenómeno El Niño también puede provocar sequías, al causar precipitaciones inferiores de las habituales.

Bohl describe las sequías causadas por el fenómeno El Niño como procesos más lentos que las inundaciones sin su facilidad para destruir infraestructura, por lo que reciben menos atención, sin embargo pueden tener consecuencias igualmente peligrosas.

“Las sequías afectan gravemente a la agricultura, a la disponibilidad de agua y a la vida de las personas. Cuando se pierde el ganado, una familia puede perder prácticamente todo su patrimonio y los animales jóvenes son especialmente vulnerables”, afirma. “ En la costa, durante un Niño extraordinario, pueden morir todos los polluelos de determinadas poblaciones de aves guaneras, lo que supone perder casi una generación. En la sierra, la falta de agua también perjudica al ganado y favorece los incendios (forestales).”

Estos últimos, pueden tener consecuencias devastadoras, con 12 mil hectáreas de pastizales altoandinos perdidos a las llamas hasta octubre de este año, según información del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Los bomberos están trabajando para contener los incendios que están arrasando una zona forestal en el distrito de Cacau Pirera, en el municipio de Iranduba, cerca de la capital, Manaos, y que ya han destruido el equivalente a 50 campos de fútbol. (Foto de Suamy Beydoun / AGIF vía AFP) / SUAMY BEYDOUN

¿Qué diferencia hay entre el fenómeno El Niño Global y El Niño Costero?

La diferencia entre El Niño Global y El Niño Costero se basa en las zonas del océano Pacífico donde se mide el aumento de temperatura.

Cuando se calienta la región central del Pacífico ecuatorial, conocida como la Región Niño 3.4 y ubicada a mitad de camino entre América y Asia, se llama El Niño Global porque sus efectos alcanzan a numerosos países.

Cuando los aumentos ocurren en la Región Niño 1+2, situada frente al norte del Perú, se llama El Niño Costero o peruano y afecta principalmente a nuestro país.

Temperatura de la temperatura superficial del mar el 5 de octubre. El gráfico muestra la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central) y la región Niño 1+2 en la costa del Perú. / Senamhi

Ricardo Bohl advirtie que ambos eventos climatológicos pueden coincidir, creando un fenómeno mucho más potente porque afecta tanto al Pacífico central como a las costas del Perú.

¿Y qué es el fenómeno La Niña? ¿Cuál es su relación con El Niño?

La Niña es el fenómeno opuesto a El Niño, donde la temperatura del agua se enfría en vez de calentarse.

“El Niño está relacionado con el debilitamiento de los vientos alisios, que soplan desde el este hacia el Pacífico ecuatorial. Cuando estos vientos se debilitan, cambia la circulación de las aguas y puede producirse un calentamiento anómalo”, explica Bohl. “En La Niña sucede lo contrario y los vientos alisios y el anticiclón del Pacífico Sur se fortalecen, favoreciendo el desplazamiento de aguas frías hacia el ecuador. Esto enfría el Pacífico ecuatorial, incluidas las aguas frente al norte del Perú y Ecuador.”

Este cambio de temperatura tiene consecuencias similares a las del fenómeno El Niño, causando sequías y un aumento en las precipitaciones dependiendo de la región.

¿Influye el cambio climático en el fenómeno El Niño?

Si bien el cambio climático no es el causante del fenómeno El Niño, la comunidad científica ha encontrado que este pueda influenciar en la intensidad que ahora experimentamos estos eventos climáticos.

“Tradicionalmente, las estadísticas indicaban que los episodios pequeños se producían cada cuatro a siete años, los medianos aproximadamente cada quince años y los extraordinarios alrededor de cada cincuenta años”, afirma Bohl. “Sin embargo, esa regularidad se ha trastocado. Tuvimos episodios importantes en 1982-1983 y 1997-1998, otro en 2017, uno en 2023 y estamos experimentando nuevamente este fenómeno.”

La materia toma aún más relevancia tomando en cuenta que las naciones no han hecho lo suficiente para frenar el aumento de la temperatura media del planeta a más de 1,5ºC de los niveles preindustriales, meta central del Acuerdo de París que busca evitar los peores impactos del cambio climático. Se espera que este 2026 sea el año más caluroso jamás registrado, un récord que en los últimos años ha sido superado casi consecutivamente.

¿Cómo deben prepararse las autoridades y los ciudadanos?

Debido a que el fenómeno El Niño tiene tal versatilidad en sus expresiones, prepararse para sus consecuencias depende primariamente de dónde viva las personas y de los recursos que tengan, aunque se comparte la importancia de mantenerse alerta e informado a las posibles consecuencias que podamos sufrir.

“No todas las familias tienen las mismas posibilidades de reforzar sus viviendas o de tomar medidas de protección”, señala Bohl. Sin embargo, recomendó que todos los ciudadanos conozcan las zonas seguras, las alertas y los procedimientos de evacuación de su localidad.

Es por esto que las autoridades, locales, regionales y nacionales, deben tomar un rol central para paliar los efectos de las condiciones climáticas anómalas causadas por el fenómeno El Niño.

“Una cuestión fundamental es que las autoridades locales se acerquen a la población y le expliquen cuáles son los peligros de sus barrios, quebradas y comunidades”, enfatiza. “Los alcaldes distritales, por su conocimiento del territorio y su cercanía con los vecinos, deberían cumplir un papel central en esta tarea.”

Las autoridades también deben informar permanentemente sobre los riesgos y las alternativas disponibles en cada localidad. Por ejemplo, en algunos lugares será prioritario garantizar el acceso al agua, mientras que en otros se tendrá que identificar rutas de evacuación o preparar las viviendas frente a las altas temperaturas.

“El problema no es únicamente cómo se comporta la naturaleza, sino también cómo reaccionamos ante ella, cuánto tardamos en tomar decisiones y qué capacidades tenemos para responder”, señala Bohl. “Un alcalde puede asumir su cargo y encontrarse sin presupuesto disponible para atender una emergencia. Los recursos también dependen de decisiones que se toman en el Gobierno central. Por eso debemos estudiar el funcionamiento de las instituciones, los tiempos administrativos y la manera en que se liberan los fondos para atender los desastres.”

Para el geógrafo, la idea es que este episodio del fenómeno El Niño se convierta en una gran lección y oportunidad para futuros desastres de este tipo, con nuestras acciones durante este desastre sirviendo para mejorar no solo nuestras respuestas, sino también la planificación urbana, el diseño de las ciudades y la gestión de riesgo.

“No podemos darnos el lujo de sufrir un desastre de esta magnitud y no aprender de él”, advierte Bohl.