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Resumen

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Llueve frente a la costa de Montevideo durante una tormenta el 1 de noviembre de 2026. Aunque es difícil atribuir formalmente un evento específico a El Niño, sus efectos se están sintiendo en todo el mundo, ya que este fenómeno climático calienta las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que provoca cambios a nivel mundial en los patrones de vientos, presión y precipitaciones. (Foto de Mariana SUÁREZ / AFP)
Llueve frente a la costa de Montevideo durante una tormenta el 1 de noviembre de 2026. Aunque es difícil atribuir formalmente un evento específico a El Niño, sus efectos se están sintiendo en todo el mundo, ya que este fenómeno climático calienta las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que provoca cambios a nivel mundial en los patrones de vientos, presión y precipitaciones. (Foto de Mariana SUÁREZ / AFP)
/ MARIANA SUAREZ
Por Juan Luis Del Campo

El fenómeno El Niño se ha convertido en la palabra del momento, causando aniegos, inundaciones, sequías e incendios en distintos lugares del Perú y regiones circundantes, y elevando la temperaturas a niveles insospechados para el verano de 2027. Pero a pesar de su fama y su tremendo impacto sobre nuestras vidas, este evento climático es a veces poco comprendido por el ciudadano a pie.

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