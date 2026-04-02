Con el feriado largo del 2 al 5 de abril a la vuelta de la esquina, muchos buscan opciones para salir de la rutina sin gastar demasiado ni viajar lejos. En Lima y sus alrededores existen varias alternativas accesibles para disfrutar del tiempo libre, desde paseos urbanos hasta escapadas cortas a la naturaleza, y acompañados de la tecnología, para mejorar la experiencia.

Así, muchos optan por opciones para relajarse, compartir en familia o hacer actividades al aire libre sin gastar de más. “Hoy el descanso no implica viajar lejos, sino aprovechar mejor el tiempo. El audio portátil, en ese sentido, se posiciona como un aliado, ya que, gracias a su diseño compacto, resistencia a exteriores y baterías de larga duración permite acompañar distintos planes accesibles, desde paseos por la playa hasta actividades outdoor”, señaló Mara Ramírez, gerente de Mercadeo de iShop.

Bajo este contexto, incorporar música, podcasts o audiolibros puede elevar el disfrute de cada actividad y contribuir a una pausa del ritmo diario. En esa línea, los expertos de iShop comparten cuatro planes accesibles para disfrutar el feriado, acompañados de aliados tecnológicos que potencian cada experiencia.

Entre los planes más sencillos destacan las actividades al aire libre dentro de la ciudad. Parques como el Bicentenario o el Parque La Pera, en San Isidro, así como espacios del malecón de Miraflores, permiten organizar picnics, leer o disfrutar del atardecer. En este tipo de salidas, un parlante portátil resistente —como el SoundLink Flex de Bose— puede acompañar la jornada gracias a su diseño compacto y batería prolongada.

Otra alternativa es recorrer la ciudad en bicicleta. Rutas como el malecón miraflorino o las ciclovías de San Isidro ofrecen trayectos que combinan ejercicio y paisaje. Para este tipo de recorridos, audífonos con modo ambiente —como los QuietComfort Ultra Earbuds— permiten escuchar música o podcasts sin aislar completamente el sonido del entorno.

Para quienes prefieren el mar, playas cercanas como Yuyos o Sombrillas siguen siendo las opciones más rápidas desde la capital, mientras que balnearios como Embajadores o Caballeros suelen ofrecer mayor tranquilidad durante los feriados. En estas salidas, parlantes compactos y resistentes al agua, como los modelos Go o Boombox de JBL, suelen ser utilizados para reproducir música durante el día.

Los amantes de la naturaleza también pueden optar por rutas de trekking cerca de Lima. Lugares como Marcahuasi, las Lomas de Lúcumo o las Lomas de Lachay permiten realizar caminatas de un día y disfrutar de paisajes naturales con un gasto relativamente bajo. Para estas actividades, equipos de audio ligeros y resistentes pueden transportarse fácilmente en la mochila.

Este tipo de planes se ha vuelto cada vez más popular entre quienes buscan aprovechar los feriados para descansar sin realizar grandes viajes, priorizando actividades simples al aire libre y experiencias cercanas a la ciudad.