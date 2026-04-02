Resumen

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Pareja disfruta de un día de playa, uno de los planes más accesibles para aprovechar el feriado largo sin salir de Lima. (Foto: difusión)
Pareja disfruta de un día de playa, uno de los planes más accesibles para aprovechar el feriado largo sin salir de Lima. (Foto: difusión)
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Con el feriado largo del 2 al 5 de abril a la vuelta de la esquina, muchos buscan opciones para salir de la rutina sin gastar demasiado ni viajar lejos. En Lima y sus alrededores existen varias alternativas accesibles para disfrutar del tiempo libre, desde paseos urbanos hasta escapadas cortas a la naturaleza, y acompañados de la tecnología, para mejorar la experiencia.

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