Fichajes en tecnología: jefe de diseño de Apple, Alan Dye, fue reclutado por Meta

Alan Dye, quien desde el 2015 era el jefe de interfaz de usuario de Apple dejó la compañía este miércoles para unirse a Meta y será sustituido por el veterano diseñador Stephen Lemay.

El director ejecutivo de la compañía de la manzana, Tim Cook, confirmó la salida de Dye, graduado de la Universidad de Syracuse, quien se unió a Apple en 2006 como director creativo.

Cook, quien indicó que la compañía prioriza el diseño y cuenta con un equipo sólido, anunció a su vez que Lemay sustituirá en el cargo a Dye, destacan los medios estadounidenses.

“Steve Lemay ha desempeñado un papel clave en el diseño de todas las principales interfaces de Apple desde 1999. Siempre ha establecido un listón extraordinariamente alto para la excelencia y encarna la cultura de colaboración y creatividad de Apple”, afirmó el directivo de la empresa a Bloomberg News.

Dye reveló en junio el rediseño de la interfaz de software de Apple para iPhones, Macs y Apple Watch llamada Liquid Glass, destacó por su parte CNBC.

“Hoy estamos estableciendo un nuevo estudio creativo en Reality Labs, dirigido por Alan Dye, quien ha pasado casi 20 años dirigiendo el diseño en Apple”, indicó por su parte Mark Zuckerberg en las redes sociales.

Señaló además que el laboratorio unirá diseño, moda y tecnología “para definir la nueva generación de nuestros productos y experiencias”.

“Estamos entrando en una nueva era en la que las gafas con IA y otros dispositivos cambiarán la forma en que nos conectamos con la tecnología y entre nosotros”, indicós en su mensaje.

Meta ha sido consistente en los últimos años que busca ser un importante desarrollador de hardware y que Apple es uno de los mayores competidores de su empresa.