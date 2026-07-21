Los marcos fotográficos irán rotando de locación en cada ciudad hasta el 31 de julio. (Foto: Difusión)
Los marcos fotográficos irán rotando de locación en cada ciudad hasta el 31 de julio. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Fiestas Patrias puede ser también un periodo para viajar y conocer el Perú. Por eso, la firma de smartphones Vivo ha lanzado una campaña que estará vigente hasta el 31 de julio, para promover el turismo interno con unos marcos que se encuentran en las principales ciudades del país.

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