Fiestas Patrias puede ser también un periodo para viajar y conocer el Perú. Por eso, la firma de smartphones Vivo ha lanzado una campaña que estará vigente hasta el 31 de julio, para promover el turismo interno con unos marcos que se encuentran en las principales ciudades del país.

Se trata de unos marcos fotográficos, instalados en lugares turísticos de Lima, Arequipa, Trujillo, Piura y Chiclayo.

De esta manera, la marca busca acompañar a quienes aprovecharán el feriado largo para visitar distintos destinos turísticos, ofreciendo escenarios que complementen la experiencia de viaje y fomenten la creación de contenido en algunos de los lugares más representativos del país.

Según indicó la firma de teléfonos, en Arequipa el marco estará en el Mirador de Yanahuara hasta el 21 de julio y en la Plaza San Francisco del 24 al 31 de julio.

Asimismo, la iniciativa llegará al Parque de las Aguas de Piura hasta el 21 de julio. En Lima, se ubicarán en los exteriores del Real Plaza Salaverry, también hasta el 21 de julio, y en la Plaza de Barranco, del 23 al 26 de julio. Próximamente, vivo dará a conocer más ubicaciones donde los marcos también estarán presentes en más puntos de Lima, Trujillo y Chiclayo.

“Con estos marcos fotográficos queremos invitar a más peruanos a recorrer el país y redescubrir algunos de sus destinos más representativos durante Fiestas Patrias”, indicó Stephanie Mestanza, Jefa de Marketing de vivo Smartphones.

Por otro lado, además de promover el turismo, la firma tecnológica ha lanzado un concurso en redes sociales. Consiste en tomarse una foto usando los marcos fotográficos y compartir en sus redes sociales (Instagram, Facebook, etc.) con el hashtag #vivocadamomento, etiquetando a la empresa vivo y JetSmart. El ganador tendrá como premio un teléfono Vivo V70 FE y un pasaje doble a cualquier destino nacional.