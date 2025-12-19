FIFA y Roblox han anunciado hoy la ampliación de su acuerdo de colaboración firmado en 2022 y han anunciado la salida de un nuevo juego oficial, “FIFA Super Soccer”.
Se trata de una modificación a “Super League Soccer”, un popular juego de la plataforma con más de 9,5 millones de usuarios activos creado por el estudio Gamefam.
La nueva versión ahora permite a los jugadores escoger a selecciones nacionales oficiales y a algunos de los clubes más famosos, participar en eventos relacionados con las principales ligas del mundo, preparar el camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y conseguir accesorios exclusivos de la FIFA y la Copa Mundial de la FIFA para los avatares.
También contará con eventos relacionados a las grandes marcas deportivas, como el torneo Adidas Football Festival en el que los usuarios podrán jugar con equipos como Flamengo, Boca Juniors, al Club América, al Aston Villa, al Union Berlín o al Al Nassr, entre otros.
Super League Soccer pasó a llamarse FIFA Super Soccer después de que la FIFA tomara el control del juego en junio y julio de 2025 con motivo del Mundial de Clubes, el mayor campeonato oficial de fútbol en la historia en Roblox, con más de 20 millones de sesiones de juego y 5.5 millones de horas de conexión. El 61% de los jugadores encuestados afirmaron que tenían previsto ver el Mundial de Clubes FIFA 2025 gracias al juego, lo que demuestra su influencia en el mundo real.
FIFA Super Soccer ya está disponible de manera gratuita y en todo el mundo para consolas, PC, teléfonos móviles y tablets.
