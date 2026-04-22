Resumen

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La empresa no ha revelado la cifra total de usuarios afectados, aunque ha asegurado que todos serán notificados de forma individual.
La empresa no ha revelado la cifra total de usuarios afectados, aunque ha asegurado que todos serán notificados de forma individual.
/ Difusión
Por Redacción EC

Booking.com confirmó el acceso no autorizado a datos de usuarios que posteriormente fueron utilizados por ciberdelincuentes para realizar intentos de fraude mediante alertas de seguridad falsas.

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