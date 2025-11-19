¿Qué es 3I/ATLAS? ¿Un cometa, una nave de origen desconocido? En los últimos días el misterioso objeto interestelar ha llamado la atención del mundo, generando numerosas teorías, algunas más extrañas que otras. Pero ahora la NASA ha publicado imágenes que podrían poner fin a esta duda.

La agencia espacial estadounidense compartió nuevas fotos, el resultado de la observación de ocho naves espaciales, satélites y telescopios diferentes.

“Esto es lo que hemos aprendido sobre el cometa y cómo lo estamos estudiando en todo el sistema solar” , indica en su cuenta de X. Es decir, más allá de las teorías que se difunden en redes sociales, la agencia espacial mantiene que se trata de un cometa.

Según el reporte, desde que el objeto fue descubierto por primera vez el pasado 1 de julio, doce elementos han participado en el seguimiento del cometa, el tercero de su tipo en ser visto. La agencia indica que es “una campaña de observación sin precedentes en todo el sistema solar”.

We've just released the latest images of the interstellar comet 3I/ATLAS, as observed by eight different spacecraft, satellites, and telescopes.



Here's what we've learned about the comet — and how we're studying it across the solar system: https://t.co/ZIt1Qq6DSp pic.twitter.com/ITD6BqVlGn — NASA (@NASA) November 19, 2025

“Al observar el cometa desde tantas posiciones, la NASA tiene la oportunidad de aprender sobre las maneras en que 3I/ATLAS se diferencia de los cometas de nuestro sistema solar , y de abrir a los científicos una nueva ventana para observar cómo las composiciones de otros sistemas pueden diferenciarse de la composición del nuestro”, indica el documento difundido.

De todas las imágenes, las más cercanas se dieron el 3 de octubre, desde naves espaciales dirigidas a Marte. Pasó a una distancia de 30,6 millones de kilómetros. El Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO) fue el que más se aproximó.

La misión MAVEN de la NASA reveló la composición de átomos de hidrógeno, por medio de una imágen ultravioleta. (Foto: science.nasa.gov)

Vista del cometa 3I/ATLAS, realizada desde la misión Psyche de la NASA, entre el 8 y 9 de setiembre. (Foto: science.nasa.gov)

Luego, en su ruta por el Sol, desde el 11 de septiembre hasta el 2 de octubre, el objeto fue seguido por el Observatorio de Relaciones Solares y Terrestres. Entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre, el trabajo conjunto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA logró captar la cola del cometa.

La agencia espacial de Estados Unidos remarca que estas imágenes permitirán afinar la trayectoria del cometa. Por otro lado, se preparan para su paso cerca de la Tierra.

“El cometa 3I/ATLAS hará su tránsito más cercano de la Tierra alrededor del viernes 19 de diciembre a 274 millones de kilómetros , lo cual es casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol”, indica el informe.

¿Por qué no se conocieron estas fotos antes? Señala un reporte de la agencia DW que la razón estaría en el cierre del gobierno de Estados Unidos. Esto provocó que la mayor parte del personal de la NASA estuviera fuera de servicio entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre. Un hecho mucho más terrenal.

De esa manera es como se pone fin a una serie de teorías, en las que se hablaba de una nave desconocida, en especial por su forma y los extraños movimientos que realizaba. El próximo 19 de diciembre será otra fecha clave.