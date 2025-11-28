Con capacidad para 80 000 fanáticos en las gradas, el estadio Monumental de Universitario de Deportes será el epicentro de la gran final de la Copa Libertadores 2025. Mientras la pasión de hinchas de Palmeiras y Flamengo se desborda en las calles de Lima y en la fan zone, la tecnología también se hace presente.

La Conmebol ha colocado una zona de entretenimiento en la avenida Javier Prado para el público que está pendiente del partido entre Palmeiras y Flamengo por el máximo título sudamericano. Hasta el viernes tiene espacio en el centro de exposiciones Convexia, al costado del Jockey Plaza, luego una parte se mudará al Monumental el día del partido.

En este lugar hay stands dedicados al fútbol, recuerdos, juegos trivias y comida; pero, hay otros que destacan por la tecnología, como el espacio de TCL, auspiciador de la Copa Libertadores (2023-2026) que luce una pantalla gigante de 115 pulgadas.

TCL TV C7K Premium QD-MiniLED, el televisor de 115 pulgadas de la fan zona de Copa Libertadores. (Foto: El Comercio)

Esta es la TCL TV C7K Premium QD-MiniLED, que se sitúa en la gama media-alta, tiene un diseño ultradelgado, como si fuera un cuadro en la pared. Cuenta con un procesador AiPQ Pro y una serie de atenuación precisa de hasta 2880 zonas, una tecnología pensada mejorar el control de iluminación.

También es capaz de llegar a 3000 nits y suma óptimas funciones para videojuegos. Su Modo Juego se ve muy similar al resto de modos de imagen.

Precisamente, la firma china también expone monitores especiales para videojuegos en la fan zone y justo con FC 26 disponible, el juego más popular de fútbol. Estos son los modelos TCL 27R83U Monitor Gaming 4K UHD QD Mini-LED 160Hz y 34R83Q Gaming Ultra WIDE QHD Mini-LED 170Hz.

El stand de FC 26 en la fan zone de la Copa Libertadores. (Foto: El Comercio)

A su vez, al otro extremo de la fan zone se ubica el puesto oficial de FC 26, donde peruanos y brasileños midieron su habilidad en Play Station 5. Como se sabe, en este videojuego de fútbol existe la posibilidad de utilizar equipos de la Copa Libertadores, tanto en el modo vs. como en Ultimate Team. Esta fue una de las atracciones más solicitadas en el día que fuimos a la sede.