A pocos días de la final de la Copa Libertadores, muchas personas seguirán el evento deportivo por medio de un televisor. Pero, para no perderse ningún detalle, hay ciertas señales que advierten sobre la necesidad de cambiar el equipo.

Lima será escenario de esta final entre el Palmeiras y el Flamengo, el próximo sábado 29 de noviembre, a las 4 pm. Por eso, toma en cuenta estas características para cambiar de TV.

De TCL Electronics Perú indican que la vida útil ideal de un televisor oscila entre los 7 y 10 años. Luego de esta fecha, es usual que se tienda a perder el brillo, color, amplitud de contraste y fluidez en el movimiento.

Otros efectos en los televisores antiguos es que el consumo energético no suele estar adecuado a las transmisiones en 4K.

Roberto de la Cruz, Vicepresidente de TCL Electronics Perú, indicó que los usuarios buscan “mayor nitidez en el movimiento, mejor rendimiento en escenas oscuras y un sonido inmersivo que acompañe la emoción del partido”.

Algunas señales que pueden mostrar que ya se necesita buscar un nuevo televisor son las siguientes:

1- Cuando el movimiento deja estelas y el balón se ve borroso (“ghosting”). Esto ocurre por una baja tasa de refresco, típica de equipos antiguos. Los modelos actuales ofrecen hasta 144Hz y tecnología MEMC, que suaviza el movimiento y garantiza una imagen hiperfluida, fundamental en partidos de alto ritmo como una final.

2- En escenas oscuras todo se ve como una mancha negra. Los televisores antiguos tienen un control de luz limitado. En contraste, tecnologías modernas como QD-Mini LED utilizan miles de mini-luces que se regulan individualmente, logrando negros profundos, mayor brillo y un detalle que marca la diferencia en partidos de noche o repeticiones técnicas.

3- Cuando los videos de baja calidad se ven “cuadriculados” o pixelados. Si al ver contenido antiguo en YouTube la imagen se ve distorsionada o llena de píxeles, significa que el procesador del televisor no tiene capacidad de escalado. Los modelos recientes incorporan procesadores con Inteligencia Artificial que reconstruyen bordes, mejoran texturas y limpian el ruido digital, obteniendo una imagen mucho más nítida, incluso si la fuente no es HD.

4- Si el sonido es plano y no transmite la atmósfera del estadio. La generación actual de televisores integra sistemas compatibles con Dolby Atmos, capaces de crear una sensación envolvente donde el sonido parece provenir de todo el entorno, acercando al espectador a la experiencia real del estadio.

5- Cuando el equipo se sobrecalienta y consume energía en exceso. Los componentes antiguos requieren más energía para funcionar y esto afecta la vida útil del equipo, incrementa el consumo eléctrico y puede causar fallos inesperados. Los televisores modernos priorizan la eficiencia energética, operando a temperaturas más bajas y prolongando su durabilidad.