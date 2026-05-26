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Recurso de Final Fantasy XI.
Recurso de Final Fantasy XI.
/ SQUARE ENIX
Por Agencia Europa Press

El actual director de Final Fantasy XI, Yoji Fujito, ha compartido los detalles sobre el futuro del videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG), que podría tener una nueva zona y una nueva historia, y las dos claves por las que los jugadores siguen disfrutando tras el ‘crossover’ con Final Fantasy XIV.

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