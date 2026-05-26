El actual director de Final Fantasy XI, Yoji Fujito, ha compartido los detalles sobre el futuro del videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG), que podría tener una nueva zona y una nueva historia, y las dos claves por las que los jugadores siguen disfrutando tras el ‘crossover’ con Final Fantasy XIV.

El 16 de mayo se cumplió el 24º aniversario de FF XI, y al ser una fecha tan señalada, la revista nipona Famitsu ha publicado una entrevista con el productor y director en la que repasa el año pasado y las perspectivas de futuro del videojuego.

El anuncio y lanzamiento de la serie de ‘raids’ ‘Echoes of Vana’diel’ en FF XIV supuso una ola masiva de nostalgia por parte de la comunidad, que suscitó en muchos jugadores la curiosidad por revivir o conocer de primera mano el mundo que fue lanzado en 2002 como el primer MMORPG de la franquicia para consolas domésticas.

Esta serie de ‘raids’, diseñada como un homenaje a los escenarios, jefes e historia de Final Fantasy XI, cuenta con el compositor original del juego, Naoshi Mizuta, como el encargado de crear la música para este ‘crossover’ en FF XIV. Para la batalla final de la tercera entrega, Mizuta decidió utilizar como base principal la ‘Vana’diel March’, que es el emblemático tema de apertura de FF XI desde el año 2002.

Fujito confirma que “¡se añadirán dos canciones! Está relacionado con el contenido crossover de FF XIV ‘Echoes of Vana’diel’, pero son piezas en las que el compositor Mizuta trabajó de manera sumamente entusiasta”.

Sobre la nueva zona e historia, Fujito especifica que es la remodelación y apertura de nuevas áreas cerradas dentro de Limbus: “Con la adición de los Notorious Monsters, se añadieron piezas para la espalda y accesorios, e incluso nuevos equipamientos con la apertura del piso subterráneo y el grupo de nuevos NMs”. Asimismo, Fujito responde sobre si las actualizaciones de Limbus van a terminar al citar que “el jefe final de Limbus está programado para ser implementado en junio”.

En la entrevista ha comentado la gran sorpresa que supuso el crossover con FF XIV y ha explicado que el éxito se logró gracias a una estrategia muy meditada, que prácticamente funcionó mejor de lo esperado.

Las dos claves para que los jugadores se hayan quedado en FF XI se deben al efecto que produjo la capacidad de regalar cupones para las armas de Mog Bonanza y la sorpresa de que los jugadores no se marcharon tras conseguir el regalo.

“El número de jugadores desde entonces se ha mantenido plano y no ha disminuido, lo cual nos sorprende mucho. Por lo tanto, aunque la distribución de las armas fue uno de sus ganchos fuertes, al final funcionó en una buena dirección”, responde Fujito en la entrevista.

En la celebración del aniversario, el equipo de desarrollo tomó la decisión de regalar cupones para obtener las armas de Mog Bonanza (evento especial de lotería). “Al implementarlo, tuvimos discusiones una y otra vez sobre si realmente estaba bien distribuirlas antes de dar el paso”, ha explicado el directivo, que también ha matizado que es algo puntual. “No estamos pensando en convertirlo en algo regular en este momento. Si las distribuyéramos todos los años, el valor de otras armas disminuiría relativamente”, ha apuntado.

Otro de los cambios que ha logrado retener a la comunidad de usuarios en FF XI se debe al nuevo enfoque, o filosofía, hacia el juego en solitario con el ‘Nuevo Limbus’, a lo que Fujito explica que “los jugadores pueden ir en grupo o simplemente pasarse solos para ganar puntos de experiencia o recolectar materiales para mejorar su equipo. Creo que hemos logrado ese objetivo”.

En el juego original, Limbus requería la organización de grupos grandes de jugadores (las alianzas) que tenían ciertas restricciones de tiempo estrictas y solo se podía entrar cada ciertos días.