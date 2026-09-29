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Resumen

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El iPhone es mucho más que una herramienta para comunicarse, es un objeto de deseo. (Foto por MATEUSZ WLODARCZYK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)
El iPhone es mucho más que una herramienta para comunicarse, es un objeto de deseo. (Foto por MATEUSZ WLODARCZYK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Hace casi dos décadas, tener un iPhone era símbolo de ser un consumidor conocedor de tecnología. Su ingreso al mercado de celulares fue disruptivo: contribuyó a desplazar los equipos con teclados físicos y popularizó una nueva experiencia basada en las pantallas táctiles. Hoy, en cambio, ante una oferta tan vasta y con modelos que lo superan en distintos aspectos técnicos, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto la compra de un iPhone responde a sus prestaciones y cuánto influyen las razones sociales y de estatus?

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