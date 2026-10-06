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Resumen

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Autoridades evalúan el trabajo de la empresa Tuike Finland, que representa a Google. (Foto: AFP)
Autoridades evalúan el trabajo de la empresa Tuike Finland, que representa a Google. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Una agencia gubernamental finlandesa ordenó el martes a Google suspender la construcción de nuevos centros de datos en dos municipios de Finlandia a más tardar el 23 de octubre de 2026, a la espera de una evaluación de su impacto ambiental.

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