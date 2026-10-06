Una agencia gubernamental finlandesa ordenó el martes a Google suspender la construcción de nuevos centros de datos en dos municipios de Finlandia a más tardar el 23 de octubre de 2026, a la espera de una evaluación de su impacto ambiental.

Estos proyectos forman parte de una inversión de 13.000 millones de euros (14.600 millones de dólares) anunciada en Finlandia, la mayor inversión individual del grupo estadounidense en Europa en el ámbito de la inteligencia artificial.

Durante una visita la semana pasada a la localidad de Muhos, una periodista de AFP pudo observar el ir y venir de las excavadoras. Delante de la granja de uno de los habitantes con los que habló, el bosque había desaparecido de un terreno adquirido por Google.

La agencia finlandesa de supervisión exigió en un comunicado que se suspendan “todas las medidas preparatorias susceptibles de modificar de manera significativa el medio ambiente en el marco de los proyectos de centros de datos previstos en Muhos y Kajaani”, en el noroeste del país.

La agencia ha abierto una investigación ante la sospecha de que la empresa Tuike Finland, que representa a Google, taló más de 300 hectáreas de bosque en Muhos sin realizar previamente la evaluación de impacto ambiental preceptiva.

Las obras deben interrumpirse hasta que se lleve a cabo dicha evaluación, precisó la agencia.

“Entendemos las preocupaciones expresadas y reconocemos que, en este caso concreto, no hemos estado a la altura de nuestros propios estándares, que son elevados”, admitió Sondre Ronander, portavoz de Google, en un mensaje enviado a la AFP. “Estudiaremos las conclusiones de la agencia y seguiremos sus recomendaciones”.

Gracias a un clima fresco, una electricidad relativamente estable y barata, producida mayoritariamente mediante energía nuclear, así como a una amplia capacidad eólica e hidroeléctrica, Finlandia ha experimentado recientemente un auge de las inversiones en centros de datos.