FITUR 2026, la feria que marcará el turismo mundial en medio de la digitalización

Una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) arrancó este miércoles en Madrid con perspectivas al alza de las empresas del sector, consolidando los fuertes crecimientos registrados los años anteriores en el ámbito turístico, lo que hace prever que en 2026 se volverán a registrar cifras de récord.

Esta primera jornada de la 46 edición de la feria, que arrancó con las banderas a media asta y un minuto de silencio por las 43 víctimas del accidente de tren ocurrido el domingo en Córdoba (sur del país), coincide con el segundo día de luto oficial tras esa catástrofe.

Empresas e instituciones han suspendido sus actos más festivos programados en Fitur, pero mantienen su agenda de contactos con clientes y agentes del sector, salvo en el caso de los pabellones del Ministerio de Transportes y sus empresas (Renfe, Adif, Aena, Enaire, Ineco y Puertos del Estado), presididos por un mensaje de condolencias y un gran crespón negro.

Está previsto que los reyes Felipe VI y Letizia inauguren mañana, jueves, esta nueva edición de la feria, que cuenta en esta ocasión con México como país invitado y que recibirá a unas 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial, y hasta 967 expositores.

Las empresas del sector, sobre todo las hoteleras, aprovechan este punto de encuentro para presentar sus perspectivas para este ejercicio, que vive un momento de normalización de las tasas de crecimiento tras los fuertes incrementos registrados en los años postcovid.

En esta edición hay un 9 % más de expositores que en el año anterior y un 11 % más en el ámbito internacional, que desplegarán sus estands en 12 pabellones y 8.000 metros cuadrados más que en 2025.

Más de 250.000 visitantes

Según los cálculos de la organización difundidos la semana pasada, se esperan unos 255.000 visitantes, entre los profesionales que irán de miércoles a viernes y el público general que acudirá durante el fin de semana.

Todo ello dejará en Madrid unos 500 millones de euros, en torno a un 2,5 % más que el año anterior.

Este año se han incorporado 18 nuevos países, procedentes sobre todo de África y Asia-Pacífico, regiones que, según ONU Turismo, lideraron en 2025 el crecimiento mundial de entradas de turistas.

Entre las novedades de esta edición destaca el Pabellón del Conocimiento, abierto a las jornadas profesionales y concebido como centro estratégico del conocimiento turístico, con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y 250 ponentes.

Además, en esta edición se estrena la nueva sección Fitur Experience, que pone el foco en cómo el turismo de experiencias se ha consolidado como una de las dinámicas más transformadoras del sector.

Asimismo, el área de Travel Technology duplica su superficie y reúne a más de 190 empresas de digitalización en toda la cadena de valor de la industria.

Durante el fin de semana Fitur se abre al público en general, con catas, talleres, concursos y otras actividades organizadas por los expositores.

Entre todo el despliegue destaca una réplica del Gran Museo Egipcio recientemente inaugurado en El Cairo.